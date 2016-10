Dumbrava Gîlgău pierde teren în lupta pentru titlul judeţean Marius Morar

Unirea Mirşid este singura echipă rămasă cu maximum de puncte după desfăşurarea etapei a şaptea din noul sezon al Ligii a IV-a de fotbal. Echipa antrenată de Marius Cozma a dispus cu scorul de 8 – 3, în deplasare, de Olimpic Bocşa, după ce gazdele au condus cu scorul de 3 – 2 la pauză. După o primă repriză echilibrată, câştigătoarea eventului din sezonul trecut s-a întrebuinţat mult mai serios în partea secundă, reuşind să marcheze de şase ori.

După şase victorii consecutive, Dumbrava Gîlgău s-a “împiedicat” pe terenul celor de la Flacăra Halmăşd, obţinând doar o remiză. Scorul l-au deschis jucătorii antrenaţi de Marius Paşca, în minutul 21, prin Flaviu Bărnuţiu, iar gazdele au restabilit egalitatea şase minute mai târziu, prin Nicolae Rad. Acelaşi Rad a reuşit “dubla” în minutul 50, ducând Halmăşdul în avantaj, iar Dumbrava a restabilit egalitatea abia în minutele de prelungiri.

Rapid Jibou a obţinut a şasea victorie, câştigând cu scorul de 4 – 0 pe terenul echipei Benfica Ileanda. Formaţia antrenată de Marius Muntean a condus cu 2 – 0 după primul sfert de oră, iar în partea secundă a mai marcat de două ori.

Duelul dintre CS Crasna şi CS Barcău Nuşfalău s-a încheiat la egalitate, 1 – 1. Oaspeţii au deschis scorul în minutul 34, prin Nemes Berthold, iar gazdele au restabilit egalitatea în minutul 52, prin Claudiu Cornaci.

Victorie la scor pentru Silvania Cehu Silvaniei, care a câştigat cu scorul de 6 – 2 pe terenul formaţiei Olimpic Bocşa. Bocşenii a deschis scorul în minutul 17, după care, au urmat şase goluri consecutive din partea oaspeţilor. Gazdele au stabilit scorul final, marcând pentru 2 – 6 în minutul 90, prin Andrei Chiş.

Cetatea Buciumi şi-a trecut în cont a treia victorie a sezonului, câştigând cu 5 – 1 duelul de pe teren propriu cu Real Crişeni, după ce oaspeţii au condus cu 1 – 0 în minutul 5.

Etapa viitoare este programată duminică, după următorul program: Rapid Jibou – AS Chieşd, CS Barcău Nuşfalău – Benfica Ileanda, Dumbrava Gîlgău – CS Crasna, Silvania Cehu Silvaniei – Flacăra Halmăşd, Unirea Mirşid – Gloria Bobota, Real Crişeni – Olimpic Bocşa, CS Hida – Cetatea Buciumi şi Sportul Şimleu – Inter Pericei.

Rezultatele şi marcatorii etapei a VII-a:

AS Chieşd – Sportul Şimleu 1 – 5, 2 – 6 la juniori

Au marcat: Marius Argylean (min. 74), respectiv Cătălin Bence (min. 22), Daniel Constraş (min. 33 şi 72), Paul Mocan (min. 85) şi Silviu Crişan (min. 90+2)

Benfica Ileanda – Rapid Jibou 0 – 4, 2 – 4 la juniori

Au marcat: Marius Haiduc (min. 12), Alex Turcu (min. 15), Gabriel Buda (min. 52) şi Adrian Fărcaş (min. 75)

CS Crasna – CS Barcău Nuşfalău 1 – 1, 0 – 8 la juniori

Au marcat: Claudiu Cornaci (min. 52), respectiv Nemes Berthold (min. 34)

Flacăra Halmăşd – Dumbrava Gîlgău 2 – 2, 1 – 0 la juniori

Au marcat: Nicolae Rad (min. 27 şi 50), respectiv Flaviu Bărnuţiu (min. 21) şi Adrian Călăcean (min. 90+1)

Gloria Bobota – Silvania Cehu Silvaniei 2 – 6, 0 – 1 la juniori

Au marcat: Gabriel Sălcudean (min. 17), Andrei Chiş (min. 90), respectiv Vlad Ortelecan (min. 43), Trandafir Zoicaş (min. 46, 66, 76 şi 84) şi Adrian Pop (min. 88)

Olimpic Bocşa – Unirea Mirşid 3 – 8, 3 – 2 la juniori

Au marcat: Robert Niculăuţ (min. 15 şi 34), Claudiu Mărcuş (min. 21), respectiv Ionuţ Mureşan (min. 5 şi 22), Mihai Bode (min. 49 şi 62), Sebastian Moroti (min. 71), Ciprian Pavel (min. 79 şi 68) şi Marcel Mureşan (min. 84)

Cetatea Buciumi – Real Crişeni 5 – 1, 1 – 4 la juniori

Au marcat: Răzvan Lazăr (min. 13), Ţiriac Vlad (min. 16), Filip Ciupe (min. 35), Vlad Lung (min. 40) şi Grigore Păşcuţă (min. 52), respectiv Rareş Blăjan (min. 5)

Inter Pericei – CS Hida 1 – 3, 2 – 1 la juniori

Au marcat: Marcel Cuc (min. 38), respectiv Cornel Onaţ (min. 50 – pen.), Ionuţ Gog (min. 60) şi Darius Colciar (min. 62)

Clasament:

1. Unirea Mirşid 7 7 0 0 53 – 9 21p

2. Dumbrava Gîlgău 7 6 1 0 39 – 4 19p

3. Rapid Jibou 7 6 1 0 20 / 4 19p

4. Flacăra Halmăşd 7 4 3 0 27 – 13 15p

5. CS Barcău Nuşfalău 7 3 4 0 23 – 13 13p

6. Silvania Cehu Silv. 7 4 0 3 19 – 14 12p

7. Sportul Şimleu Silvaniei 7 3 2 2 24 – 26 11p

8. Benfica Ileanda 7 3 1 3 15 – 14 10p

9. Cetatea Buciumi 7 3 0 4 13 – 16 9p

10. CS Crasna 7 2 2 3 17 – 13 8p

11. CS Hida 7 2 2 3 12 – 29 8p

12. Real Crişeni 7 1 1 5 9 – 24 4p

13. Gloria Bobota 7 1 1 5 13 – 31 4p

14. AS Chieşd 7 1 0 6 14 – 30 3p

15. Olimpic Bocşa 7 1 0 6 13 – 33 3p

16. Inter Pericei 7 0 0 7 7 – 45 0p

