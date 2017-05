Directorul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret, dus cu ambulanţa de la un meci de fotbal Marius Morar

Clipe de coşmar pentru Adrian Fărcaş, directorul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret (DJST) Sălaj, care a suferit o gravă accidentare duminică, în timpul meciului de fotbal dintre Dumbrava Gîlgău şi Rapid Jibou, meci contând din cadrul etapei a 26 din Liga a IV-a.

Din motive personale, Adrian Fărcaş nu a evoluat în ediţia trecută la Rapid Jibou, dar a revenit în acest sezon pentru a pune umărul la câştigarea titlului judeţean. Având în spate o vastă experienţă, evoluând în trecut atât la nivelul Ligii a III-a, cât şi în eşalonul secund, Adrian Fărcaş a fost în acest sezon unul dintre “jucătorii cheie” pentru formaţia antrenată de Marius Muntean. Din păcate, partida de duminică, de la Gîlgău Almaşului, ar putea fi ultima pentru cel care ocupă şi funcţia de director al DJST Sălaj.

În urma unui contact cu portarul Mihai Lung, Adrian Fărcaş a fost grav accidentat, părăsind terenul de joc abia după ce i-a fost mobilizat piciorul. Mai erau câteva minute până la finalul primei părţi, iar la pauză şi-a făcut apariţia la Stadionul din Gîlgău şi ambulanţa, cu care Fărcaş a fost transportat de urgenţă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău.

Diagnosticul medicilor a venit ca un fulger pentru jucător şi apropiaţii acestuia: fractură de tibie şi peroneu.

Fărcaş a fost supus luni dimineaţa unei intervenţii chirurgicale, iar operaţia a decurs bine.

“În toată cariera mea de jucător nu am mai văzut o accidentare atât de gravă. La un moment dat, efectiv simţeam că mi se face rău. Şi acum sunt extrem de bulversat. Nu pot să înţeleg de ce există atâta ambiţie din partea unor jucătotori, pentru că este un campionat de amatori. Înţeleg că a fost un derby, dar ceea ce s-a întâmplat pe teren depăşeşte orice limită. Îmi pare nespus de rău pentru Adrian Fărcaş, fiindcă a avut evoluţii foarte bune în ultimele partide; era un jucător important”, a declarat antrenorul Marius Muntean, fost jucător la Armătura Zalău, Politehnica Timişoara şi FC Zalău.

Muntean a trimis şi câteva săgeţi către “centralul” întâlnirii, un arbitru din Bihor, care nu a dictat lovitură de pedeapsă în favoarea echipei din Jibou la faza respectivă.

“Este inadmisibil să nu dictezi penalty după un asemenea fault. Se impunea lovitură de pedeapsă şi cartonaş roşu pentru portarul echipei din Gîlgău”, este de părere antrenorul Jiboului.

Partida dintre Dumbrava Gîlgău şi Rapid Jibou s-a încheiat cu scorul de 5 – 2 în favoarea gazdelor, antrenorul Marius Muntean afirmând că nici el, dar nici jucătorii nu au mai putut fi concentraţi la meci în repriza a doua.

În cadrul etapei a 26-a, s-au mai înregistrat rezultatele: CS Barcău Nuşfalău – Sportul Şimleu 3 – 1, Silvania Cehu Silvaniei – AS Chieşd 3 – 2, Unirea Mirşid – Benfica Ileanda 3 – 0, Real Crişeni – CS Crasna 1 – 1, CS Hida – Flacăra Halmăşd 2 – 3, Cetatea Buciumi – Olimpic Bocşa 1 – 7.

Etapa viitoare este programată miercuri după-amiaza, după următorul program: Barcău Nuşfalău – Dumbrava Gîlgău, Rapid Jibou – Silvania Cehu Silvaniei, Benfica Ileanda – Real Crişeni, CS Crasna – CS Hida, Flacăra Halmăşd – Inter Pericei şi Sportul Şimleu Silvaniei – Olimpic Bocşa. Partida dintre AS Chieşd şi Unirea Mirşid va avea loc joi.

