“Diferenţa s-a făcut la serviciu şi preluare” Marius Morar

În faţa unei săli pline, Volei Municipal Zalău a obţinut o victorie clară duminică seara, pe teren propriu, în faţa campioanei SCM Universitatea Craiova, de care a dispus cu scorul de 3 – 0. Deşi veneau după două victorii de trei puncte, în timp ce zălăuanii s-au ales cu doar două puncte din deplasarea de la Baia Mare, oltenii pregătiţi de Dănuţ Pascu au comis multe greşeli în faţa vicecampioanei României, care a practicat un joc foarte bun. În evidenţă a ieşit cehul Karel Lintz, care a făcut foarte bine atât faza de apărare, cât şi cea de atac.

Cele două echipe au avut evoluţii oscilante în actul de debut. Zalăul a intrat cu 8 – 7 la primul time-out tehnic, după care, Craiova a reuşit câteva blocaje şi a trecut la conducere, având 16 – 13 la cea de-a doua întrerupere tehnică. Vicecampionii s-au trezit la timp. Lintz şi Rudnytskyi au reuşit câteva blocaje bune, iar formaţia pregătită de Marian Constantin a preluat din nou conducerea spre final. Diferenţa din primul set a fost de patru puncte, 25 – 21.

Blocajul echipei zălăuane a funcţionat foarte bine şi în debutul setului doi, Volei Municipal conducând cu 8 – 4 la prima întrerupere tehnică. Împinsă de la spate în momentele importante de sălăjenii care au umplut duminică Sala Sporturilor, formaţia zălăuană s-a aflat în permanenţă în avantaj. La 11 – 6, tehnicianul Craiovei, Dănuţ Pascu, a solicitat întreruperea jocului, dar oltenii au continuat să facă multe greşeli atât la serviciu, cât şi la preluare. 25 – 21 a fost rezultatul final din actul secund, după ce tabela a arătat 16 – 13 la al doilea time-out tehnic.

Formaţia zălăuană era “pe val”, în timp ce oaspeţii deveneau tot mai nervoşi din cauza jocului haotic pe care-l practicau. Vicecampioana a condus ostilităţile şi în parţialul trei, având 8- 4 şi 16 – 13 la cele două întreruperi tehnice. Craiova s-a apropiat ameninţător în final, la 21 – 22, dar cehul Lintz a reuşit un As cu care a dus din nou Zalăul la două lungimi. Diferenţa din final a fost de trei puncte, 25 – 22.

“Este o victorie mare şi, în acelaşi timp, muncită. Este un succes care ne dă încredere că facem lucruri bune la echipă şi că muncim frumos la antrenament. Trebuie să uităm repede acest meci şi să ne conectăm la cel de vineri, când vom întâlni Steaua, care este liderul la zi. Pot spune că sunt mulţumit de ceea ce am realizat în primele trei etape”, a declarat antrenorul principal al Zalăului, Marian Constantin.

“Au fost momente în care ne-am complicat singuri jocul. Puteam obţine o victorie chiar mai categorică în ceea ce priveşte rezultatul de la finalul seturilor.Totuşi, este o victorie de trei puncte, care este foarte importantă pentru noi. Echipa începe să dea dovadă de maturitate în joc şi ieşim mult mai uşor din situaţiile dificile. Personal, îmi doream o evoluţie mai bună. Am avut uşoare neînţelegeri cu Matthias (Matthias Valkiers, coordonator, n.r.) la începutul partidei, dar şi-a dat seama la timp că trebuie să schimbe puţin jocul, iar rezultatul se vede pe tabelă”, a precizat universalul zălăuan, Adrian Gontariu.

“Chiar dacă noi am pierdut cu 0 – 3 astăzi (duminică, n.r.), am făcut tot ce a depins de noi pentru a echilibra partida. Diferenţa s-a făcut la serviciu şi preluare, acolo unde Zalăul ne-a întrecut categoric. Ei au servit şi preluat foarte bine, în timp ce noi am făcut multe grşeli. În aceste condiţii, ridicătorului de la Zalău i-a fost simplu să construiască pe faza de atac. Sper să întâlnim Zalăul şi în play-off, fiindcă suntem două echipe valoroase, iar spectacolul voleibalistic contează cel mai mult”, a afirmat universalul Craiovei, Laurenţiu Lică.

Conducerea clubului a organizat o tombolă şi la meciul de duminică seara, tricoul cu numele brazilianului Leonardo Dal Bosco fiind câştigat de Amalia Ioana.

În etapa viitoare, Volei Municipal Zalău va evolua tot pe teren propriu, urmând să primească vizita liderului la zi, Steaua Bucureşti. Partida este programată vineri, la ora 18, în Sala Sporturilor.

Rezultatele complete din etapa a III-a: Volei Municipal Zalău – SCM “U” Craiova 3 – 0, Arcada Galaţi – Volei Municipal Piatra Neamţ 3 – 0, Tricolorul Ploieşti – Ştiinţa Bacău 3 – 1, “U” Cluj – CSM Bucureşti 1 – 3, Unirea Dej – Banatul Caransebeş 2 – 3, Steaua Bucureşti – Ştiinţa Explorări Baia Mare 3 – 0.

Volei Municipal Zalău: Matthias Valkiers, Adrian Gontariu, Răzvan Mihalcea, Mikola Rudnytskyi, Karel Lintz, Leonardo Dal Bosco şi Adrian Feher – libero. Antrenori: Marian Constantin (principal) şi Bogdan Nicolae (secund)

SCM Craiova: Cristian Bartha, Laurenţiu Lică, Keller Gil Marcel, Stulenkov Nichita, Bogdan Ene, Silviu Suson şi Mihai Mărieş – libero. Au mai evoluat: Andrei Georgescu, Marian Bala şi Todor Filip. Antrenori: Dănuţ Pascu (principal) şi Claudiu Mitru (secund)

Clasament:

1. Steaua Bucureşti 3 3 0 9 – 1 9p

2. Tricolorul Ploieşti 3 3 0 9 – 2 9p

3. Volei Municipal Zalău 3 3 0 9 – 2 8p

4. Arcada Galaţi 3 3 0 9 – 4 7p

5. CSM Bucureşti 3 2 1 8 – 5 7p

6. SCM “U” Craiova 3 2 1 6 – 4 6p

7. Banatul Caransebeş 3 1 2 6 – 8 3p

8. “U” Cluj 3 1 2 4 – 6 3p

9. Ştiinţa Baia Mare 3 0 3 3 – 9 1p

10. Unirea Dej 3 0 3 3 – 9 1p

11. Volei Municipal Piatra Neamţ 3 0 3 1 – 9 0p

12. Ştiinţa Bacău 3 0 3 1 – 9 0p

