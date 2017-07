Diana Nichitean, noua componentă a echipei HC Zalău Marius Morar

Handbal Club Zalău a efectuat luni seara prima şedinţă de pregătire din noul sezon, 16 handbaliste fiind prezente la antrenamentul condus de Gheorghe Tadici.

Reunirea echipei HC Zalău a fost programată luni după-amiaza, când componentele echipei HC Zalău au efectuat primul antrenament în Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici”, iar ieri dimineaţă au susţinut şi un antrenament la Stadionul Municipal “Gheorghe Guşet”.

“Ca în fiecare an, este un nou început, un alt campionat. După transferurile care s-au efectuat până acum, cred că va fi un campionat mai disputat decât în sezonul trecut. Va fi foarte echilibrat şi în prima pasrte a clasamentului, exceptând CSM Bucureşti, o echipă cu şapte, opt jucătoare străine. Pentru echipa din Bucureşti, câştigarea campionatului sau a Cupei României nu este un obiectiv, ci o normalitate. Noi am avut o evoluţie peste aşteptări în sezonul trecut. Avem câteva jucătoare cu experienţă, altele tinere, dar care au crescut în valoare în sezonul trecut şi cele pe care le-am transferat în această vară. Chiar dacă au plecat unele jucătoare cu experienţă, sper ca cele care sunt în lot să facă faţă în noul sezon. Avem şase jucătoare născute în 1997 – 1998, restul echipelor din Liga Naţională, sporadic mai au câte o jucătoare de 20 de ani”, a declarat managerul Gheorghe Tadici.

16 handbaliste au fost prezente la reunirea lotului, printre ele fiind şi tânăra Diana Nechita, o handbalistă de 19 ani care a evoluat până în această vară la Extrem Baia Mare. Originară din Suceava, Nichitean, care evoluează pe postul de coordonator, a semnat cu HC Zalău un contract valabil pe o perioadă de patru sezoane.

Din lotul echipei prezent la reunire au lipsit portarii Raluca Kelemen şi Mihaela Cheţa Foltic. Dacă prima se află în această perioadă la echipa naţională de tineret, cu care va participa în această lună la Campionatul European, zălăuanca Foltic pare să aibă anumite probleme de sănătate. Managerul Gheorghe Tadici s-a arătat extrem de indignat de faptul că handbalista a început să acuze probleme de sănătate tocmai după ce s-a întors din concediu, afirmând că rezultatele acestei la normele de control au fost mult sub aşteptări.

Lotul prezent la reunirea echipei HC Zalău: Paula Vişan, Adina Sabou – Valentina Panici, Dana Abed Kader, Andrada Trif, Cristian Nica, Raluca Crap, Ana Ciolan, Claudia Constantinescu, Sabrina Lazea, Andreea Stângă, Roxana Rob, Andrada Bojan, Diana Nichitean, Ana Maria Dragut şi Larisa Tamaş.