De la un Viitor la altul: Sălăjeanul Vlad Morar, sub comanda “Regelui” Hagi Marius Morar

Zece ani au trecut de când Vlad Morar începea să cunoască, cu adevărat, tainele fotbalului. S-a întâmplat la Viitorul Zalău, club cu care a participat la diferite turnee de copii şi juniori în ţară şi în străinătate. După un an petrecut la clubul din Zalău, jucătorul originar din comuna Crişeni a fost transferat la Ardealul Cluj, o şcoală de fotbal care a dat jucători importanţi spre fotbalul mare, unul dintre ei fiind Vlad Chiricheş, fundaşul ce evoluează la Napoli.

Vlad Morar a stat trei ani la Ardealul, după care a făcut pasul spre echipa de seniori a Universităţii Cluj. După un sezon la “şepcile roşii”, fotbalistul sălăjean a ajuns la Petrolul Ploieşti, dar în 2014 s-a întors la Universitatea. Rapid Bucureşti a fost următoarea destinaţie, pentru care a evoluat 15 meciuri, înscriind 9 goluri. În vara anului trecut a ajuns la ASA Târgu Mureş, însă probleme financiare cu care se confruntă clubul târgmureşean l-au obligat pe Morar să se despartă de ASA, devenind liber de contract. Pentru echipa din Târgu Mureş, sălăjeanul a marcat de patru ori în prima parte a campionatului şi a reuşit două assist-uri.

După un deceniu în care a trecut pe la diferite cluburi din România, Vlad Morar a ajuns tot la Viitorul, însă la liderul Ligii I, Viitorul Constanţa.

“Am ales Viitorul pentru proiectul care este aici şi pentru jucătorii tineri şi sper să avem cât mai multe reuşite împreună. În plus, parcursul echipei a fost foarte bun, este pe primul loc în campionat şi merită acest lucru. Şi acest lucru m-a determinat să vin, dar şi proiectul care este aici, unul de mare valoare, şi sper să reuşim împreună. Îmi doresc să fiu sănătos, să joc cât mai multe meciuri şi să marchez”, a declarat jucătorul pentru academiahagi.tv.

Morar are 50 de meciuri în Liga I, marcând 13 goluri şi reuşind patru assist-uri.

