Daniela Cîrlan, sibianca de la CSM Zalău: “Au fost momente în care am simţit că nu sunt agreată la Zalău” Marius Morar

Daniela Cîrlan, una dintre cele două atletele de la Clubul Sportiv Municipal Zalău care a reprezentat România la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, a participat pentru prima dată în acest an la festivitatea de premiere a celor mai buni sportivi din Sălaj. La fel ca anul trecut, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret (DJST) Sălaj a întocmit două clasamente, unul pentru probele olimpice, iar altul pentru cele neolimpice, Daniela Cîrlan ocupând poziţia secundă în clasamentul “olimpicilor”.

Sportiva pregătită de Lorena Boberschi s-a situat pe locul doi şi în clasamentul celor mai buni sportivi de la CSM Zalău, devenind în acest an vicecampioană naţională la maraton. Cea mai mare realizare rămâne, însă, calificarea la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro.

“Mă bucur şi sunt onorată să fiu printre cei mai buni sportivi ai Sălajului. Eu sunt din Sibiu şi, în anumite momente, am simţit că nu sunt agreată la Zalău. Însă, în acest an, autorităţile locale, cei de la Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret şi conducerea Clubului Sportiv Municipal s-au gândit şi la mine, iar pe această cale ţin să le mulţumesc. Anul 2016 a fost unul cu bune şi rele. A fost un an în care am obţinut calificarea la Jocurile Olimpice, iar spre final am reuşit să mă mobilizez şi să obţin o medalie la Campionatul Naţional de Maraton. M-am confruntat şi cu o serie de probleme de sănătate, dar, per ansamblu, a fost un an bun. În 2017, îmi doresc să obţin medalie atât la Campionatul Naţional de Maraton, cât şi la Semimaraton. Mai am şi alte planuri, dar le voi dezvălui la momentul potrivit”, a afirmat sportiva.

Ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice a fost a doua la care a participat atleta Daniela Cîrlan, sportiva de la CSM Zalău calificându-se şi la Jocurile Olimpice din 2004, de la Atena, unde s-a clasat pe locul 37 în proba de 20 de kilometri marş.

Atât Daniela Cîrlan, cât şi antrenoarea Lorena Boberschi au primit în acest an câte 5.000 de lei din partea autorităţilor locale pentru calificarea la Jocurile Olimpice, la fel cum s-a întâmplat şi în cazul Paulei Todoran şi al antrenorului Mirel Seişanu.

