Daniela Cîrlan, locul doi în prima cursă de semimaraton din 2017

Daniela Cîrlan, atletă legitimată la Clubul Sportiv Municipal Zalău şi antrenată de Lorena Boberschi, a luat startul duminică în cadrul primei curse de semimaraton din acest an. Reprezentanta României la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro în cursa de maraton, alături de zălăuanca Paula Todoran, Cîrlan a participat la cea de-a treia ediţie a Maratonului Aiudului, iar cursa de semimaraton a terminat-o pe poziţia secundă la categoria ei de vârstă.

“O zi împreună” a fost sloganul evenimentul la care a participat Daniela Cîrlan, la care a fost invitată specială Gabriela Szabo, campioană olimpică în 2000, în proba de 5.000 de metri.

Principalele obiective pe care le are în acest an atleta legitimată la CSM Zalău sunt obţinerea unei medalii atât la Campionatul Naţional de Semimaraton, cât şi la cel de maraton.

Cîrlan s-a clasat pe locul doi în clasamentul celor mai buni sportivi “olimpici” ai judeţului în 2016, poziţie pe care a ocupat-o şi în clasamentul celor mai buni sportivi ai Clubului Sportiv Municipal.

