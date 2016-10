Dan Chiş, din nou pe podium la Campionatul Naţional de Karate organizat de MAI Marius Morar

Jandarmul zălăuan Dan Chiş, care este şi instructorul clubului de karate CS Dani-San Zalău, a obţinut un nou rezultat notabil la ediţia din acest an a Campionatului Naţional de Karate organizat de Ministerul Afacerilor Interne. Evenimentul a avut loc în perioada 18 – 21 octombrie, la Râmnicu Vâlcea, Dan Chiş reprezentând la această competiţie Inspectoratul Judeţean de Jandarmi (IJJ) Sălaj.

Zălăuanul a participat în proba de kata, la fel ca anul trecut, reuşind să urce şi de această dată pe podiumul naţional. Au fost ediţii în care zălăuanul a concurat atât la kata, cât şi în proba de kumite, fiind medaliat la ambele secţiuni.

La ediţia din acest an, reprezentantul IJJ Sălaj a obţinut medalia de bronz în proba de kata.

“Competiţia de kata este una foarte disputată, deoarece concurenţii sunt sportivi în cadrul federaţiilor de specialitate, cu rezultate bune la întrecerile externe. Practic, suntem trei sportivi care de câţiva ani împărţim podiumul. Mă bucur că am reuşit şi în acest an să obţin un loc pe podium şi să demonstrez că nivelul artei marţiale pe care îl practic la club este ridicat. De asemenea, ma bucur că am reprezentat şi în acest an cu cinste Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Sălaj”, ne-a declarat Dan Chiş.

Competiţia de la Râmnicu Vâlcea a fost şi o bună verificare pentru sportivul zălăuan înaintea Campionatului European de Karate Shotokan, programat în perioada 11 – 13 noiembrie, în Georgia.

Dan Chiş este campion european în proba de kata individual, titlu pe care l-a obţinut anul trecut în premieră, după ce la ediţiile anterioare a fost medaliat cu argint şi bronz. Karateka zălăuan a devenit în acest an şi campion mondial, tot în premieră, după ce la ediţia din 2015 a obţinut medalia de argint.

Comentarii

comments