Cuplul de apărători promovat de Tadici în Liga Naţională, între cele mai bune la Campionatul European Marius Morar

Gheorghe Tadici rămâne tehnicianul român care a promovat cele mai multe jucătoare în handbalul de performanţă şi, chiar dacă este spre finalul carierei de antrenor, promite că la echipa naţională se va mai auzi de handbaliste convocate de la Handbal Club Zalău.

Suedia găzduieşte în această perioadă Campionatul European de Handbal, competiţie la care a obţinut calificarea şi naţionala feminină a României. Printre “tricolorele” convocate de spaniolul Ambros Martin pentru turneul final din Suedia se află şi două foste componente ale HC Zalău, pivotul Crina Pintea şi interul Gabriella Szucs, printre cele mai bune apărătoare de la Campionatul European.

Antrenorul secund al României, Costică Buceschi, este de părere că există o diferenţă între România din 2015, care a câştigat bronzul la Campionatul Mondial şi echipa actuală.

“Am câştigat foarte mult în zona centrală a apărării cu supriza Crina Pintea, care s-a integrat foarte bine în locul lăsat de Mica Brădeanu şi de Gabi Perianu. Iar cuplul acesta de apărători centrali, Gabi Szucs – Crina Pintea, care a mai jucat pe vremuri la Zalău, este unul dintre cele mai puternice din handbalul feminin. Sperăm din tot sufletul ca el să continue la acelaşi nivel, pentru că ne ajută foarte mult. Cred că suntem una din echipele care primim cele mai puţine goluri, lucrul acesta ne ajută foarte mult pentru că ne dă linişte pe faza de atac şi ne dă timp să gândim orice acţiune”, a declarat Buceschi.

Crina Pintea s-a îndrăgostit de sportul pe semicerc în 2005, urmărind la televizor echipa naţională ce avea să obţină argintul la Campionatul Mondial din Rusia, cu Gheorghe Tadici pe bancă. Încurajată de profesorul de sport din liceu, handbalista i-a trimis o scrisoare profesorului Tadici, antrenor la Oltchim în acea perioadă, care a constatat ulterior că Pintea are calităţi pentru a deveni o handbalistă de top, cu toate că alţi antrenori din domeniu erau sceptici. În 2006, Tadici a dus-o la Centrul de Excelenţă de la Vâlcea, iar patru ani mai târziu a transferat-o la HC Zalău, unde a evoluat până în vara anului trecut.

“Nu avem reprezentante la echipa naţională în acest moment, cu toate că, în opinia mea, Valentina Panici ar fi meritat să joace la Campionatul European din Suedia, era foarte utilă în extremă stângă, fiindcă face foarte bine faza de apărare şi are evoluţii bune în atac. Deşi nu avem reprezentante de la club, mă bucur că o muncă făcută în mulţi ani şi cu eforturi mari din partea mea şi a clubului dă randament la echipa naţională. Dacă nu aş fi descoperit-o pe Pintea, într-un moment în care nimeni nu-i dădea nicio şansă în handbal, nu ştiu unde era astăzi. Pe Szucs, eu am adus-o în România şi tot eu am propus-o la naţională, la fel ca pe Crina Pintea. Îmi pare bine că ambele au fost promovate de la Zalău. Este o satisfacţie atât pentru mine, cât şi pentru club faptul că, de-a lungul anilor, de la Zalău au fost promovate jucătoare de valoare, precum Sanda Criste, Alina Ţurcaş, Ana Maria Şomoi, Valeria Motogna, Raluca Ivan, Tereza Pîslaru, Talida Tolnai sau Ramona Farcău. Sunt doar o parte dintre jucătoarele promovate de la Zalău”, ne-a declarat Gheorghe Tadici.

Tehnicianul zălăuan promite că vor mai ajunge la naţională şi alte handbaliste care evoluează în acest moment la formaţia de la poalele Meseşului.

“În cel mult un an, la echipa naţională se va mai auzi de jucătoare convocate de la HC Zalău, poate chiar şi dintre portari. Se preconizează un nou cuplu de apărători centrali la Zalău, Ana Maria Dragut – Raluca Crap, iar Claudia Constantinescu se poate gândi din nou la naţională dacă îşi va reveni la forma dinaintea accidentării”, a mai precizat Tadici.

Pe Gabriella Szucs, Tadici a transferat-o în România în 2008, pe vremea când antrena Oltchimul. A adus-o la Zalău în 2011, unde a evoluat până în urmă cu trei ani, când a plecat la HCM Baia Mare. Szucs s-a născut la Oradea, dar a crescut la Debrecen, unde a şi început handbalul.

Comentarii

comments