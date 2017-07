“Cupa Ianus”, prima competiţie organizată de Clubul “Sergiu Carp Tenis” Marius Morar

Înfiinţat în urmă cu câteva luni, Clubul “Sergiu Carp Tenis” a organizat la finalul săptămânii trecute prima competiţie de tenis de câmp, “Cupa Ianus”. Evenimentul a ajuns în acest an la ediţia a VII-a, primele şase fiind organizate de Clubul Sportiv Municipal Zalău.

Ediţia din acest an i-a fost atribuită spre organizare Clubului “Sergiu Carp Tenis” deoarece, fiind vorba despre un club privat, nu a fost necesară prezenţa unei amblulanţe de tip B, aşa cum ar fi avut obligaţia CSM Zalău.

“Ministerul Tineretului şi Sportului a dat un ordin prin care obligă toate cluburile afiliate să beneficieze de ambulanţă tip B pe perioada organizării evenimentelor sportive. Fiind afiliat la minister, şi CSM Zalău ar fi avut o astfel de obligaţie la “Cupa Ianus”, iar costurile sunt foarte mari, deoarece o singură oră costă 25 de euro. Ministerul nu a alocat niciun leu pentru a sprijini cluburile organizatoare, astfel că singura variantă a fost să-i cedăm dreptul de organizare Clubului “Sergiu Carp Tenis”. Fiind un club privat, a fost suficient să aibă pe perioada concursului doar un medic sau kinetoterapeut, aşa cum este stipulat în regulamentul Federaţiei Române de Tenis”, ne-a explicat antrenorul de la CSM Zalău, Constantin Carp.

“Sergiu Carp Tenis” este un club manageriat de Sergiu Carp, fiul antrenorului de la CSM, fost practicant al “sportului alb”, fiind într-o generaţie cu Ionuţ Beleleu şi Bogdan Cuceu.

Peste 60 de sportivi din Zalău, Şimleu Silvaniei, Oradea, Salonta, Satu Mare, Baia Mare, Cluj şi Arad au fost prezenţi la “Cupa Ianus”, categoriile de concurs fiind: 10 ani, 12 ani, 14 ani şi 18 ani.

CSM Zalău a avut zece reprezentanţi la eveniment, şase dintre ei clasându-se pe primele trei locuri la categoriile la care au concurat. George Băgărean a ocupat prima poziţie la categoria 18 ani, în timp ce Eugen Pânzar s-a situat pe poziţia a treia. Ultima treaptă a podiumului a fost ocupată şi de Cezara But, în cadrul categoriei 14 ani. Oana Flonta a ocupat locul trei la categoria 12 ani, în timp ce la 10 ani, Ana Carp şi Marc Mitraşca s-au situat pe poziţia secundă.

“A fost un concurs foarte reuşit, peste ediţiile anterioare din punct de vedere al organizării. Vineri, înainte de concurs, a fost organizată o seară festivă pentru toţi sportivii participanţi, iar premiile şi trofeele oferite la final au fost mai atractive decât în anii anteriori. Sergiu a reuşit să atragă şi alţi sponsori, nu doar firma Ianus”, a declarat Constantin Carp.

Clubul “Sergiu Carp Tenis” a avut cinci reprezentanţi la acest concurs, iar doi dintre ei au urcat pe podium. La categoria 12 ani feminin, cuplul format din Daniela Cherecheş şi Beker Sharyeen a ocupat locul trei.

Pro Tenis Şimleu Silvaniei a participat cu cinci sportivi, remarcându-se Mara Geiger, locul trei la categoria 14 ani şi Kira Geiger, locul trei la categoria 10 ani.

Barna Krisztian, antrenorul clubului şimleuan, s-a arătat încântat de rezultate şi a ţinut să-l felicite pe Sergiu Carp, pentru modul în care a organizat evenimentul.

Dintre sportivii legitimaţi la Palatul Copiilor Zalău, s-au remarcat Ioana Lung, locul I la categoria 14 ani, Diana Pop, locul 2 la categoria 18 ani, Andreea Mocan, locul trei la aceeaşi categorie şi Vlad Mercea, locul 2 la categoria 12 ani, în proba de dublu.

Toţi participanţii au primit din partea clubului organizator tricouri şi şepci, iar primii trei clasaţi la fiecare categorie au fost recompensaţi cu trofee, medalii şi diplome. Trofee au primit şi ocupanţii locului 4.