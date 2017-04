Culturiştii sălăjeni au urcat pe podiumul Campionatului Naţional de la Târgu Mureş Marius Morar

Casa de Cultură “Mihai Eminescu” din Târgu Mureş a fost la finalul săptămânii trecute gazda ediţiei din acest an a Campionatului Naţional de Culturism şi Fitness rezervat categoriilor cadeţi, juniori şi masters. Peste 200 de sportivi au fost prezenţi la eveniment, printre aceştia regăsindu-se şi reprezentanţi ai celor două cluburi de culturism din Sălaj: CS Alfa Zalău şi CS Gold Gym Şimleu Silvaniei.

Raul Elias Rad, reprezentant al Clubului Sportiv Alfa Zalău, a avut o reprezentaţie bună la categoria plus 70 de kilograme juniori II, reuşind să devină vicecampion naţional. Preşedintele clubului, Liviu Unguruşan, consideră, însă, că sportivul său merita să obţină titlul de campion.

“Raul merita să devină campion naţional. A fost dezavantajat, iar acest lucru se poate observa atât în fotografii, cât şi pe înregistrările video. De altfel, am şi depus o contestaţie la Federaţia Română de Culturism şi Fitness, fiindcă este frustrant să se întâmple astfel de lucruri chiar şi la nivel de juniori. Raul este un sportiv cu foarte bune calităţi, de perspectivă şi sunt convins că va obţine performanţe şi în competiţiile viitoare”, a declarat Liviu Unguruşan.

Cel de-al doilea reprezentant al clubului zălăuan, Raul Nicolae Tărău, a obţinut medalia de bronz la categoria 70 de kilograme juniori I, unde au fost înscrişi în concurs 10 finalişti.

CS Gold Gym Şimleu Silvaniei a avut trei reprezentanţi, toţi participând la categoria masters. Cel mai bun rezultat a fost obţinut de Sorin Fritea, medaliat cu argint la categoria 90 de kilograme, 45 – 49 de ani. Ioan Laslo, care este şi preşedintele clubului, a fost medaliat cu bronz la categoria plus 75 de kilograme – plus 55 de ani.

Printre reprezentanţii clubului şimleuan s-a numărat şi timişoreanul Ion Mititelu, sportiv transferat în această primăvară la CS Gold Gym, după ce, timp de 14 ani a reprezentat un club din Timişoara care a fost exclus din cadrul Federaţiei Române de Culturism şi Fitness. Mititelu s-a clasat pe locul trei la categoria 70 de kilograme, plus 45 – 49 de ani.

În urma rezultatelor înregistrate la “Naţionalele” de la Târgu Mureş, Sorin Fritea şi Raul Elias Rad vor reprezenta România la Campionatul Mondial de Culturism, programat în luna noiembrie.

Comentarii

comments