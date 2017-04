Cu titlul pe masă: Un meci cât un sezon pentru Volei Municipal Zalău Marius Morar

După o pauză de cinci ani, titlul naţional din voleiul masculin românesc se poate întoarce la Zalău joi seara. Volei Municipal are nevoie de o victorie, indiferent cu ce scor, în faţa Arcadei Galaţi, pentru a deveni campioana României. Partida dintre cele două formaţii, contând din ultima etapă a Diviziei A1, este programată începând cu ora 18, în Sala Sporturilor din Zalău.

Volei Municipal Zalău încheie joi seara un nou sezon în Divizia A1, unul la finalul căruia poate obţine titlul de camipioană a României, după o pauză de cinci ani. Pentru voleiul din municipiu ar fi al şaptelea titlu, primele trei fiind câştigate de Elcond Zalău, iar următoarele trei de Remat Zalău.

“Totul sau nimic” pentru titlul naţional s-ar mai putea numi duelul de joi, în care Volei Municipal va înfrunta Ardaca Galaţi, ocupanta locului trei înaintea duelului de la Zalău.

“Este un meci cât o finală pentru noi. Sper ca jucătorii să fi depăşit momentul de la Craiova, să intre foarte motivaţi pe teren, iar la final să-i facem fericiţi pe suporterii care vor fi alături de noi. Avem cel mai frumos public din România şi sunt convins că ne va ajuta în mometele delicate, iar la final vom putea sărbători împreună câştigarea titlului”, a declarat antrenorul principal al Zalăului, Marian Constantin.

“Am ajuns în situaţia în care mai avem nevoie de o singură victorie pentru a deveni campionii României, ceea ce ar însemna al şaptelea titlu pentru Zalău şi pentru judeţul Sălaj. Ne aşteaptă un meci greu, cu toate că echipa din Galaţi nu îşi mai poate schimba poziţia în clasament. Noi trebuie să fim pregătiţi din toate punctele de vedere pentru acest meci. În acest sezon, nu a câştigat nicio echipă la Zalău şi vrem să păstrăm intact palmaresul meciurilor de pe teren propriu”, a afirmat libero-ul Adrian Feher.

“Ne-am crezut prea devreme campioni la Craiova, ceea ce sper să nu se întâmple şi în meciul de joi. Vrem cu orice preţ să aducem titlul la Zalău, pentru că merităm să obţinem o astfel de performanţă la jocul pe care l-am arătat în acest sezon, mai ales în partea a doua a campionatului. Avem avantajului terenului propriu, publicul va fi de partea noastră, iar suporterii zălăuani merită să câştigăm titlul, fiindcă, fără aportul lor, nu cred că am fi fost astăzi în această situaţie”, consideră universalul Adrian Gontariu.

“Va fi un meci foarte important, chiar dacă nu este o finală, cum s-a întâmplat în campionatele trecute. Pentru noi este ca o finală acest meci, pentru că putem deveni campioni naţionali. Contează foarte mult că avem posibilitatea să jucăm acest meci acasă, pentru că vom avea susţinerea publicului, iar cu ajutorul suporterilor, sper să câştigăm titlul”, a precizat şi căpitanul Leonardo Dal Bosco.

Arcada Galaţi nu mai are nicio şansă la câştigarea campionatului, însă, cu toate acestea, formaţia gălăţeană a ajuns la Zalău încă de marţi seara.

“Am venit la Zalău să facem un joc frumos, cât mai bun, chiar dacă nu mai putem câştiga titlul în acest an. Vom încerca să facem un joc cât mai bun în duelul de joi, chiar dacă, principalul nostru obiectiv este în acest moment câştigarea Cupei României. La titlu nu mai avem şansă, dar ne dorim foarte mult să câştigăm Cupa României. După părerea mea, joi seara se întâlnesc cele mai bune echipe din campionat, iar acest lucru l-am spus încă de la începutul sezonului”, a declarat, de cealaltă parte, Marian Apostu, antrenorul secund al Galaţiului.

Iubitorii voleiului din judeţ sunt aşteptaţi în număr cât mai mare la Sala Sporturilor, mai ales că, în cazul unei victorii a Zalăului, au şansa la final să sărbătorească alături de favoriţi câştigarea campionatului. Biletele pentru acest meci vor fi puse în vânzare în joi dimineaţa, începând cu ora 9, la sediul clubului din incinta Sălii Sporturilor, preţul unui tichet fiind de 7 lei.

Partida dintre Volei Municipal Zalău şi Arcada Galaţi este programată la ora 18.



Preşedintele FRVolei, observatorul meciului

Pentru jocul dintre Volei Municipal şi Arcada Galaţi, observator din partea Federaţiei Române de Volei a fost delegat chiar preşedintele Gheorghe Vişan, cu toate că, iniţial a fost desemnat Constantin Ispas, secretarul general al FRVolei.

Preşedintele Gheorghe Vişan a fost prezent la Zalău şi la finala din sezonul trecut, în care Universitatea Craiova a câştigat titlul chiar pe terenul celor de la Volei Municipal.

Partida de joi va fi oficiată de bucureşteanul Silvian Lungu şi clujeanul Tudor Pop.

