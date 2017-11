CSS Zalău, bronz la Campionatul Naţional de lupte libere

Ediţia din acest an a Campionatului Naţional de lupte libere rezervat cadeţilor s-a desfăşurat la finalul săptămânii trecute, în sala de sport a Liceului cu Program Sportiv “Avram Iancu” Zalău. Luptători de la cinci cluburi din România s-au duelat la evenimentul de la Zalău, printre participante fiind şi o echipă a Clubului Sportiv Şcolar Zalău, condusă de antrenorii Gheorghe Panc şi Ioan Pantea.

Chiar dacă o parte dintre componenţii echipei zălăuane sunt încă la categoria copii 1, urmând să evolueze la cadeţi începând de anul viitor, luptătorii zălăuani au avut o evoluţie remarcabilă, reuşind să obţină medalia de bronz.

“Ne-am dorit foarte mult să obţinem o medalie de bronz la această competiţie. Cu mai multă atenţie, puteam câştiga chiar o medalie de argint, fiindcă am pierdut la un punct meciul direct cu CSS Târgu Mureş. A fost ambiţia mea să alcătuiesc o echipă pentru acest Campionat Naţional, iar o parte dintre sportivi sunt în ultimul an la copii 1, urmând să evolueze la cadeţi abia de anul viitor. A fost un eveniment frumos, iar pe această cale vreau să mulţumesc tuturor celor care au fost alături de noi în organizarea şi mediatizarea acestei competiţii”, a declarat antrenorul Gheorghe Panc.

Campioană naţională la categoria cadeţi a devenit CS Odorheiu Secuiesc, iar medalia de argint a fost câştigată de Viitorul Cluj. Celelalte două echipe participante au fost CSS Mureşul Târgu Mureş şi CSS Târgovişte.

CSS Zalău: Ionuţ Albu (cat. 42 kg.), Alin Trif (cat. 46), Gabriel Cheregi (cat. 50 kg.), Sergiu Pop (cat. 54 kg.), Răzvan Bojan (cat. 58 kg.), Dan Iepure (cat. 63 kg.), Cristian Trif (cat. 69 kg.), Vasile Moldovan (cat. 76 kg.), George Orţan (cat. 85 kg.), Marius Pop (cat. 100 kg.)

Tot la finalul săptămânii trecute, o delegaţie alcătuită din 15 luptători de la CSS Zalău au participat la o competiţie desfăşurată la Deva, cele mai bune rezultate fiind obţinute de Vlad Sârcă, Flaviu Sârcă şi Paul Purcăraş. Primul a obţinut locul I la categoria sa de greutate, iar ultimii doi s-au clasat pe locul trei.

Echipa care a participat la Campionatul Naţional de la Zalău va evolua la sfârşitul acestei săptămâni la Cupa României rezervată cadeţilor, ce va avea loc la Târgu Mureş. CSS Zalău va avea reprezentantă şi la feminin, pe Emanuela Lazăr.

Tot în acest an, luptătorii pregătiţi de Gheorghe Panc şi Ioan Pantea vor mai participa la “Cupa Ceatatea Ardud”, programată în data de 1 Decembrie şi la Cupa României rezervată juniorilor, ce va avea loc la Putna, în perioada 8 – 10 decembrie.