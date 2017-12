CSM Zalău şi-a desemnat sportivii anului 2017

Clubul Sportiv Municipal Zalău şi-a desemnat cei mai buni sportivi ai anului 2017 odată cu finalul ultimei competiţii oficiale din acest an. Conducerea clubului a aşteptat şi rezultatul atletei Paula Todoran de la Campionatul European de Cros, desfăşurat duminică dimineaţa, în Slovacia, unde sportiva pregătită de Mirel Seişanu a obţinut medalia de argint cu echipa României. În acest an, sportiva zălăuană a mai obţinut o medalie de aur cu echipa României la Campionatul Balcanic de Cros şi una de bronz la Campionatul Naţional de atletism, în proba de 10.000 de metri.

De altfel, în clasamentul celor mai buni sportivi de la CSM Zalău, unde Paula Todoran ocupă şi în acest an prima poziţie, au punctat doar cele trei rezultate, celelalte neputând fi incluse potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Tineretului şi Sportului.

Locul doi în clasamentul celor mai buni sportivi de la CSM Zalău este ocupat de pugilistul Adrian Popuţea. Acesta a devenit vicecampion naţional la categoria +91 de kilograme. Tot în acest an, pugilistul de la CSM Zalău a câştigat Cupa României, dar nici acest rezultat nu a putut fi inclus în acest clasament.

Un alt pugilist din cadrul clubului, Sergiu Moraru, ocupă locul trei, fiind medaliat cu bronz la Campionatul Naţional de tineret.

Poziţia a patra i-a revenit practicantului de radioamatorism, Iuliu Nemeth, locul trei la Cupa Mondială din acest an.

Andreea Ciupe, pugilistă în cadrul clubului, s-a clasat pe poziţia a cincea, devenind vicecampioană naţională.

Un alt radioamatorist, Dumitru Butcovan, se situează pe locul şase cu medalia de argint câştigată la Campionatul Nţional de unde scurte, multi band.

Ultimele locuri sunt ocupate de patru pugilişti. Darius Forai ocupă locul şapte cu locul trei obţinut la Campionatul Naţional de tineret, iar Paul Magdaş se situează pe locul opt cu medalia de bronz obţinută la Campionatul Naţional de Box pentru juniori.

Vlad Mocanu este ocupantul locului nouă, tot cu o medalie de bronz, obţinută, însă, la Campionatul Naţionale de Box pentru cadeţi, în timp ce locul zece îi aparţine pugilistei Andreea Sav, locul trei la Campionatul Naţional pentru tineret.