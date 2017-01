CSM Bistriţa, prima victimă a Zalăului în 2017 Marius Morar

Victorie pentru Handbal Club Zalău la debutul în noul an. Handbalistele pregătite de Gheorghe Tadici s-au impus duminică cu scorul de 28 – 27 pe terenul formaţiei CSM Bistriţa, în componenţa căreia se află şi patru foste jucătoare ale Zalăului.

Formaţia de la poalele Meseşului a început în forţă jocul, conducând cu 3 – 0 în minutul 3 şi cu 5 – 1 în minutul 6. Zălăuancele au continuat să joace cu ambiţie, menţinându-se în avantaj până la finalul primei părţi, când tabela a arătat 13 – 11 în favoarea Zalăului.

Începutul părţii secunde nu a mai fost la fel de bun pentru formaţia lui Tadici, iar gazdele, ajutate şi de o sală arhiplină în care s-au adunat aproape 1000 de spectatopri, au trecut pentru prima dată la conducere în minutul 38, având 16 – 15.

Zalăul a revenit la timp, iar cu şase minute înainte de final a avut avantaj de patru goluri. Bistriţencele au relansat, însă, meciul în ultimele minute, dar jucătoarele zălăuane s-au apărat foarte bine pe ultimul atac al gazdelor, câştigând în cele din urmă la o diferenţă de un gol.

“Sunt puncte importante în economia clasamentului, fiindcă echipa din Bistriţa a investit mult. Există în lot multe jucătoare cu experienţă, iar în acest context, ne aşteptam să fie un joc dificil, ceea ce s-a şi întâmplat. Am avut un start bun de joc, apoi au apărut câteva greşli din partea noastră, dar şi câteva erori de arbitraj, pe care eu le consider nevoite. Putea să fie o victorie mult mai clară, fiindcă în minutul 54 am avut avantaj de patru goluri, pe care nu am ştiut să-l gestionăm, astfel că am trăit cu emoţii ultimele 30 de secunde. Dacă s-ar fi terminat egal, am fi pierdut două puncte la modul în care a decurs meciul”, ne-a declarat managerul Gheorghe Tadici.

Cea mai bună marcatoare a gazdelor a fost Chirilă, cu şapte reuşite, iar pentru HC Zalău, cele mai multe goluri le-a înscris Teodora Bloj, care şi-a trecut în cont opt reuşite.

În etapa de la finalul săptămânii, HC Zalău va primi vizita ehipei Unirea Slobozia, meciul urmând să se desfăşoare duminică, de la ora 11:30.

