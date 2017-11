CS Barcău Nuşfalău a realizat scorul etapei în Liga a IV-a

Unirea Mirşid s-a întrebuinţat serios duminică, pentru a obţine o victorie la limită pe terenul celor de la Benfica Ileanda, succes în urma căruia, echipa antrenată de Mihai Bode a rămas în fotoliul de lider. Şi Dumbrava Gîlgău a bifat al zecelea succes, câtigând cu scorul de 4 – 1 partida susţinută pe terenul echipei CS Crasna.

Scorul etapei l-a realizat CS Barcău Nuşfalău, formaţia antrenată de Ciprian Grecu impunându-se cu 6 – 0 pe terenul echipei din Hida. Derby-ul etapei s-a disputat la Bocşa, între Olimpic din localitate şi Sportul Şimleu. Oaspeţii s-au impus cu 2 – 0, rezultat în urma căruia, echipa pregătită de Bogdan Pop a urcat pe poziţia a patra.

Victorie facilă pentru Rapid Jibou, formaţie ce a dispus cu 5 – 0, pe teren propriu, de Flacăra Halmăşd. Real Crişeni are şase victorii după etapa de duminică, reuşind să câştige cu 5 – 2 partida cu Silvania Cehu Silvaniei.

Etapa viitoare este programată sâmbătă şi duminică, după următorul program: Silvania Cehu Silvaniei – Cetatea Buciumi, Unirea Mirşid – Real Crişeni, Flacăra Halmăşd – Benfica Ileanda, Sportul Şimleu – Rapid Jibou, Dumbrava Gîlgău – Olimpic Bocşa, Barcău Nuşfalău – CS Crasna şi CS Hida – AS Chieşd.

Benfica Ileanda – Unirea Mirşid 0 – 1, 1 – 2 la juniori

A marcat: Ionuţ Mureşan (min. 75)

CS Hida – CS Barcău Nuşfalău 0 – 6, 0 – 3 la juniori

Au marcat: Lazăr Zoltan (min. 11 şi 43), Nicolae Rad (min. 16, 73, 37), Lakatos Karoly (min. 36)

Olimpic Bocşa – Sportul Şimleu 0 – 2, 8 – 1 la juniori

Au marcat: Andrei Chiş (min. 16), Paul Ardelean (min. 73)

AS Chieşd – Cetatea Buciumi 3 – 1, 10 – 0 la juniori

Au marcat: Ionuţ Moşincat (min. 14), Mihai Gui (min. 34), Marius Ardelean (min. 66), respectiv Raul Zdroba (min. 74)

Real Crişeni – Silvania Cehu Silvaniei 5 – 2, 5 – 4 la juniori

Au marcat: Bogdan Paşca (min. 3 şi 53), Andrei Lăcătuş (min. 8 şi 68), Adrian Baidoc (min. 32), respectiv Ionuţ Pop (min. 41 şi 47)

Rapid Jibou – Flacăra Halmăşd 5 – 0, 0 – 1 la juniori

Au marcat: Alex Turcu (min. 12 şi 65), Flaviu Porumb (min. 49), Vlad Buda (min. 58 şi 81)

CS Crasna – Dumbrava Gîlgău 1 – 4, 5 – 0 la juniori

Au marcat: Mihai Gaidoş (min. 16), respectiv Alin Mierea (min. 11 şi 50), Marius Rus (min. 15) şi Flaviu Bărnuţiu (min. 83)

Clasament:

1. Unirea Mirşid 11 10 1 0 59 – 9 31p

2. Dumbrava Gîlgău 11 10 1 0 54 – 11 31p

3. Rapid Jibou 11 9 0 2 70 – 19 27p

4. Sportul Şimleu 11 7 1 3 36 – 20 22p

5. Olimpic Bocşa 10 7 0 3 32 – 25 21p

6. Real Crişeni 11 6 0 5 29 – 18 18p

7. CS Barcău Nuşfalău 11 5 2 4 47 – 16 17p

8. CS Crasna 11 4 2 5 25 – 36 14p

9. Cetatea Buciumi 11 3 3 5 20 – 25 12p

10. AS Chieşd 11 3 0 8 15 – 57 9p

11. Benfica Ileanda 11 1 3 7 13 – 36 6p

12. Silvania Cehu Silv. 11 1 2 8 17 – 57 5p

13. Flacăra Halmăşd 10 1 1 8 11 – 42 4p

14. CS Hida 11 0 2 9 14 – 71 2p