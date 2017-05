Crosul Rotary – “Bucurie în mişcare” pentru elevii Zalăului Marius Morar

Ediţia din acest an a Crosului Rotary este programată marţi după-amiaza, începând cu ora 17, organizatorii estimând un număr de aproape 900 de participanţi. Competiţia este organizată de Clubul Rotary, în parteneriat cu Primăria Zalău, Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipale şi Serviciul de Ambulanţă Sălaj.

Elevii şi profesorii de educaţie fizică şi sport participanţi la eveniment sunt aşteptaţi la ora 17 pe terenul de sport din incinta Colegiului Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian”, concursul fiind rezervat elevilor din clasele V – XII.

Startul pentru prima categorie, elevi din clasele V – VI, este programat la ora 17:20, iar la ora 17:50 vor lua startul elevii din clasele VII – VIII. La ora 18:15 este programat startul pentru clasele IX – X, iar ultima categorie, elevi din clasele XI – XII, vor intra în competiţie la ora 18:30.

Se va alerga doar pe partea de urcare a Bulevardului “Mihai Viteazul”, cealaltă jumătate urmând a fi circulabilă şi pe durata desfăşurării crosului.

Gheorghe Tadici, unul dintre iniţiatorii acestui eveniment, a precizat că la ediţia din acest an au existat solicitări de participare şi din partea unor şcoli din afara municipiului.

“Ne gândim să organizăm în viitor un cros pentru elevi din tot judeţul, unde estimăm aproximativ 2500 – 3000 de participanţi. Sigur că şi cheltuielile de organizare vor fi mai mari, dar vom încerca să facem rost şi de câţiva sponsori”, ne-a dezvăluit Tadici.

Organizatorii vor alcătui la final opt clasamente, unul pentru băieţi, iar altul pentru fete la toate cele patru categorii de vârstă. Toţi participanţii care vor trece linia de sosire vor primi câte un tricou, iar cei clasaţi pe primele trei locuri vor intra în posesia unui trening marca Adidas. La eveniment au drept de participare şi atleţii de performanţă legitimaţi la cele trei cluburi cu specializare din municipiu, însă aceştia nu vor fi incluşi în clasamentul final, evenimentul fiind unul în care organizatorii vor să scoată în evidenţă importanţa şi beneficiile mişcării.

Toate cadrele didactice participante la eveniment sunt aşteptate la ora 20 la Hotel Meseş – Brilliant, la şedinţa în care va fi dezbătută ediţia din acest an şi vor fi făcute propuneri pentru evenimentele viitoare.

Sloganul acestei ediţii este “Bucurie în mişcare” pentru elevii Zalăului.

