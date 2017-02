Coregrafie inedită în Sala Sporturilor din Zalău Marius Morar

Având în vedere că CSM Bucureşti, campioana României şi deţinătoarea trofeului Ligii Campionilor, are un lot şi un buget incomparabil cu al celorlalte echipe din campionat, Liga Naţională de handbal feminin este, oarecum, ruptă în două. Practic, formaţia din Capitală nu are adversari care să-i pună probleme în campionatul intern, iar cea mai bună poziţie pe care o poate ocupa una dintre celelalte formaţii este locul doi.

Duminică, HC Zalău s-a duelat cu HC Dunărea Brăila, ocupanta locului secund, iar membrii galeriei “Ultra Boys Zalău” au pregătit o coregrafie inedită. “Ultraşii” zălăuani au achiziţionat 400 de metri de material textil, din care au confecţionat 600 de veste. Cea mai mare parte dintre ele au fost de culoare albă, restul fiind de culoare roşie. Veste roşii au fost aşezate pe scaunele sălii în aşa fel încât, după ce au fost îmbrăcate de spectatorii prezenţi, să iasă în evidenţă “H.C.Z”, iniţialele de la Handbal Club Zalău.

“Toată coregrafia ne-a costat aproximativ 1.000 de lei, iar vestele le-am confecţionat în două după-amiezi. Sâmbătă, cu o zi înaintea meciului, le-am aranjat pe scaunele din Sala Sporturilor. A fost un meci foarte important, tocmai de aceea am gândit acum această coregrafie. Ne bucurăm că le-am “împins” pe fete spre victorie”, ne-a declarat Cornel Mândruţ, liderul galeriei “Ultra Boys Zalău”.

“Mulţumesc galeriei pentru coregrafia făcută. Vreau să specific faptul că totul a fost pe cheltuiala băieţilor, nu au solicitat niciun leu din partea clubului. Ţin să mulţumesc şi celorlalte persoane prezente în tribună. Au fost oameni chiar din Ileanda, Românaşi şi Benesat care au solicitat bilete pentru acest meci. Mă bucur foarte mult că fetele au obţinut un rezultat care să-i mulţumească pe spectatorii prezenţi la sală şi nu numai”, a precizat managerul Gheorghe Tadici.

HC Zalău s-a impus cu scorul de 28 – 25 în faţa echipei din Brăila, după ce la pauză, tabela a arătat 11 – 11.

