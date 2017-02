Convocarea la echipa naţională, cadou inedit făcut de Tadici handbalistei Ana Maria Dragut Marius Morar

Gheorghe Tadici afirma în urmă cu aproximativ o lună, într-un interviu acordat cotidianului nostru, că, începând din acest an, HC Zalăul va avea din nou jucătoare convocate la lotul naţional de senioare.

Prima acţiune din acest an a “tricolorelor”, programată în perioada 13 – 19, la Izvorani, înseamnă şi prima convocare din acest an pentru clubul zălăuan.

Handbalista Ana Maria Dragut împineşte astăzi 27 de ani, ocazie cu care managerul Gheorghe Tadici i-a făcut jucătoarei un cadou inedit: convocarea la echipa naţională, ceea ce reprezintă o premieră pentru jucătoare.

“Chiar jucătoarele o spun că vin la Zalău pentru că îşi doresc să crească în valoare în doar câţiva ani. Avem nenumărate astfel de exemple în Liga Naţională, cu jucătoare care au stat la Zalău 4, 5 sau 6 ani, au fost promovate la echipa naţională după o muncă foarte grea, iar după ce au plecat de la acest club nu au mai fost convocate atât de des. Începând din acest an, cred că putem avea o serie de jucătoare convocate la echipa naţională, fie că vorbim de două, de trei sau de patru. Nu vreau să le nomimalizez, dar cred că cele la care mă gândesc au valoare de lotul naţional. Cred că şi ele îşi doresc să facă pasul spre echipa naţională, deoarece, odată ajunse acolo, intră în atenţia cluburilor mari din Europa, care plătesc foarte bine”, preciza Tadici în luna februarie a acestui an.

Ana Maria Dragut evoluează pe postul de inter dreapta, iar la formaţia zălăuană a fost transferată în vara anului trecut. Înainte să ajungă la clubul manageriat de Gheorghe Tadici, handbalista a evoluat la HCM Roman, HC Dunărea Brăila, Neptun Constanţa şi Unirea Slobozia.

În atenţia selecţionerilor Ambros Martin şi Horaţiu Paşca se mai află două jucătoare de la Zalău: Teodora Bloj şi Raluca Crap Irimia.

În luna iunie, Românai va susţine meciurile din play-off-ul Campionatului Mondial programat în luna decembrie, în Germania. Adversara “tricolorelor” este reprezentativa Austriei.

