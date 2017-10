Conducerea Volei Municipal Zalău a sesizat Federaţia după înfrângerea de la Steaua

Prima înfrângere din actualul sezon al Diviziei A1 a fost digerată greu de conducerea tehnică şi administrativă a campioanei Volei Municipal. Conştient de faptul că juctătorii săi nu au avut o evoluţie bună, antrenorul Marian Constantin a arătat cu degetul şi spre brigada de arbitri, formată din Benone Vişan şi Alexandru Prodana, care sunt tocmai din Bucureşti. Conducerea echipei zălăuane a sesizat Federaţia Română de Volei după jocul din Capitală, făcând referire atât la maniera de arbitraj a celor doi bucureşteni, cât şi modul în care a fost organizat jocul de către clubul Steaua.

“Am avut o evoluţie care a fost umbrită de imparţialitatea arbitrilor, iar în acest sens, am făcut o reclamaţie către Federaţia Română de Volei, prin care cerem probe video la anumite faze, dar am specificat şi alte lucruri care ne-au deranjat. Sunt convins că Federaţia va lua o decizie în privinţa arbitrajului, dar scorul de pe teren nu cred că se va schimba. Am fi putut să evoluăm şi noi mai bine, dar la Steaua este o sală grea, une puţine echipe au reuşit să câştige. Am făcut şi o cerere cu privire la modul în care a fost organizat jocul de către clubul Steaua. Nu ne dorim să câştigăm meciul fără muncă, dar am vrut să semnalăm nişte lucruri care nu sunt în concordanţă cu regulamentul”, a declarat Marian Constantin.

Rezultatele complete din etapa a V-a: Steaua Bucureşti – Volei Municipal Zalău 3 – 0, CSM Bucureşti – Dinamo Bucureşti 3 – 1, SCMU Craiova – “U” Cluj 3 – 0, Unirea Dej – CSU UV Timişoara 3 – 0, CNE Baia Mare – Tricolorul Ploieşti 0 – 3, Arcada Galaţi – Ştiinţa Explorări Baia Mare 3 – 1.

Clasament:

1. Steaua Bucureşti 5 4 1 13 – 4 12p

2. Arcada Galaţi 5 4 1 14 – 6 12p

3. Volei Municipal Zalău 5 4 1 12 – 5 11p

4. Tricolorul Ploieşti 5 4 1 12 – 6 11p

5. CSM Bucureşti 5 3 2 11 – 7 10p

6. Unirea Dej 5 3 2 13 – 9 10p

7. SCMU Craiova 5 3 2 11 – 7 9p

8. Ştiinţa Expl. Baia Mare 5 2 3 7 – 12 5p

9. “U” Cluj 5 1 4 6 – 12 4p

10. Dinamo Bucureşti 5 1 4 6 – 13 3p

11. CNE Baia Mare 5 1 4 3 – 13 3p

12. CSU UV Timişoara 5 0 5 1 – 15 0p