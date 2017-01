Colţul jucătorului de volei. Astăzi, Rareş Bălean Marius Morar

Aşa cum v-am anunţat în ediţia de ieri, în zilele rămase până la începerea returului, ne-am propus să prezentăm în detaliu fiecare jucător al echipei Volei Municipal Zalău, vicecampioana ultimelor trei ediţii şi câştigătoarea Cupei României în ultimele două sezoane. După prima parte a campionatului, formaţia zălăuană se situează pe locul doi, la egalitate de puncte cu liderul Steaua Bucureşti, iar în Cupa României a ajuns în faza semifinalelor, unde se va duela cu Ştiinţa Explorări Baia Mare.

Astăzi îl vom prezenta pe Rareş Bălean, zălăuanul care evoluează pe postul de trăgător secund.

Un produs al voleiului zălăuan, Rareş Bălean a început voleiul în clasa a V-a, la Clubul Sportiv Şcolar Zalău, sub îndrumarea antrenoarei Georgeta Dobrotă. Cu echipa de minivolei a CSS-ului, Bălean a devenit campion al României, fiind practic cel mai bun rezultat al său din perioada în care a activat la grupele de juniori din cadrul clubului zălăuan.

Prima convocare la lotul naţional a venit în clasa a IX-a, Bălean participând cu naţionala de speranţe la Campionatul Balcanic. Pasul spre echipa de seniori a Zalăului s-a produs în 2013, activând o perioadă cu dublă legitimare la CSS – CSVM Zalău. Cu echipa zălăuană, Rareş Bălean a devenit triplu vicecampion naţional şi a câştigat de două ori Cupa României.

“Sunt bucuros că am fost promovat la echipa de seniori încă din perioada liceului. Am muncit mult pentru a ajunge la acest nivel şi voi face tot ce depinde de mine pentru a progresa cât mai mult. Mă bucur că avem un colectiv unit, iar suporterii sunt, de multe ori, “al 7-lea jucător”. Ne-au susţinut la fiecare meci în tur şi sper să fie alături de noi şi în acest an. Sunt convins că dacă nu vor exista probleme de sănătate şi vom fi la fel de uniţi ca în prima parte, vom obţine rezultate cel puţin la fel de bune ca în sezonul trecut”, a afirmat Bălean.

