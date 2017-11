Cipricom revine pe podiumul Campionatului de Minifotbal “Titan”

Etapa a VII-a a Campionatului de Minifotbal “Titan” s-a desfăşurat săptămâna trecută, în patru din cele cinci partide înregistrându-se victorii la scor. Singurul succes la limită a fost obţinut de Viitorul, care s-a impus cu 4 – 3 în faţa echipei Titan Zalău. Scorul etapei l-a realizat Info Plus Zalău, care a câştigat cu 16 – 3 duelul cu Terra Kid Zalău.

Cipricom Zalău a bifat a patra victorie, succes în urma căruia a revenit pe podiumul competiţiei.

Rezultatele şi marcatorii etapei a VII-a:

Blue Team – Trio Olaru 4 – 10 (2 – 4)

Au marcat: Tamaş Ilieş (2), Alex Taloş (2), respectiv Vlad Rein (2), Ionuţ Magdaş (2), Andrei Ştefănescu (2), Cosmin Pop (2), Cristian Pop şi Ioan Ivaşcu

Terra Kid Zalău – Info Plus Zalău 3 – 16

Au marcat: Joldiş, Costina şi Băican, respectiv Constantin Agrijan (5), Romulus Strîmbu (4), Vlad Bonţe (3), Răzvan Bologa (3) şi Andrei Chiş

Cipricom Zalău – Cavalerii Fluierului 10 – 2 (7 – 2)

Au marcat: Vlad Paşcalău (3), Raul Zdroba (3), Ciprian Pop (3) şi Marius Cozma, respectiv Alin Lazăr şi Ionuţ Lazăr

Titan Zalău – Viitorul Zalău 3 – 4 (1 – 2)

Au marcat: Raul Frătean (2), Marius Tarţa, respectiv Alexandru Pop (2), Alex Şerban şi Iustin Ardelean

Tenaris Zalău – STC Zalău 3 – 10 (0 – 5)

Au marcat: Raul Vetişan (27), Cristian Albu şi Tudor Oltean, respectiv Sergiu Pop (3), Dacian Mastan (3), Tudor Hodiş (2), Bogdan Filip şi George Jurcan

Etapa viitoare este programată miercuri seara, după următorul program: Terra Kid – Tenaris (ora 18), Info Plus – Trio Olaru (ora 19), STC Zalău – Titan (ora 20), Cipricom – Blue Team (ora 20). Partida dintre Cavalerii Fluierului şi Viitorul va avea loc vineri, la ora 19.

Clasament:

1. STC Zalău 7 7 0 0 53 – 16 21p

2. Info Plus 7 6 0 1 58 – 15 18p

3. Cipricom 7 4 1 2 48 – 29 13p

4. Cavalerii Fluierului 7 4 0 3 33 – 38 12p

5. Viitorul Zalău 7 3 1 3 37 – 36 10p

6. Terra Kid 7 3 0 4 27 – 49 9p

7. Blue Team 7 3 0 4 28 – 46 9p

8. Titan Zalău 7 2 0 5 25 – 38 6p

9. Tenaris Zalău 7 1 0 6 28 – 47 3p

10. Cabana Trio Olaru 7 1 0 6 27 – 43 3p