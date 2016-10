Cele mai bune echipe din voleiul românesc se duelează la Zalău Marius Morar

Sala Sporturilor găzduieşte duminică, începând cu ora 19:30, derby-ul României la volei masculin, dintre Volei Municipal Zalău şi SCM Universitatea Craiova.

Duel de gală duminică seara, în Sala Sporturilor din Zalău. Vicecampioana Volei Municipal Zalău va primi vizita campioanei SCM Universitatea Craiova, echipă situată pe primul loc şi în acest serzon după desfăşurarea primelor două etape. Ambele echipe vin după două victorii, însă, oltenii antrenaţi de Dănuţ Pascu au pierdut un singur set în partida de la Baia Mare, în timp ce zălăuanii au cedat un punct.

“Venim după două rezultate bune, dar şi Craiova vine după două victorii, însă ei sunt campionii la zi. Vom face tot ce depinde de noi pentru a-i mulţumi pe suporteri, ceea ce înseamnă că vizăm o victorie de trei puncte. Va fi un uşor avantaj pentru noi faptul că evoluăm pe teren propriu. Sper ca sala să fie plină, fiindcă îţi conferă o altă stare de concurs suporterii sunt alături de tine. Chiar dacă este început de sezon, punctele contează pentru moralul fiecărei echipe. Dacă vrem să atingem obiectivele pe care ni le-am propus, va trebui să câştigăm duminică”, a declarat antrenorul Marian Constantin.

“Aştept cu nerăbdare “clasicul” Zalău – Craiova. Sunt convins că va fi un meci frumos, un joc plăcut publicului. Indiferent de rezultatul final, va fi spectacol. La meciul de pe teren propriu cu Ştiinţa Bacău am avut parte de susţinere din partea publicului şi sunt convins că acelaşi lucru se va întâmpla şi duminică, mai ales că au fost zălăuani care ne-au însoţit şi la Baia Mare. În jocul de marţi a contat foarte mult faptul că am avut şi noi parte de al “şaptelea jucător”. Orice punct câştigat este important, indiferent în faţa cărei echipe se obţine”, a afirmat universalul zălăuan, Adrian Gontariu.

De cealaltă parte, tehnicianul Craiovei, Dănuţ Pascu, a afirmat că “meciul de la Zalău este pentru noi unul normal, ca oricare altul din campionat. Este abia început de sezon, astfel că nu este necesară o abordare în plus pentru acest meci”.

Meciul dintre Volei Municipal Zalău şi SCM Universitatea Craiova este programat duminică, la ora 19:30, în Sala Sporturilor. Preţul unui bilet este de 7 lei, iar elevii vor avea accesul gratuit.

Programul complet al etapei a III-a: Volei Municipal Zalău – SCM Universitatea Craiova, Steaua Bucureşti – Ştiinţa Explorări Baia Mare, Tricolorul Ploieşti – Ştiinţa Bacău, Arcada Galaţi – CVM LPS Piatra Neamţ, Unirea Dej – Volei Club Caransebeş şi Universitatea Cluj – CSM Bucureşti.

Clasament:

1. SCMU Craiova 2 2 0 6 – 1 6p

2. Steaua Bucureşti 2 2 0 6 – 1 6p

3. Tricolorul Ploieşti 2 2 0 6 – 1 6p

4. Volei Municipal Zalău 2 2 0 6 – 2 5p

5. Arcada Galaţi 2 2 0 6 – 4 4p

6. CSM Bucureşti 2 1 1 5 – 4 4p

7. “U” Cluj 2 1 1 3 – 3 3p

8. Volei Club Caransebeş 2 0 2 3 – 6 1p

9. Ştiinţa Explorări Baia Mare 2 0 2 3 – 6 1p

10. Unirea Dej 2 0 2 1 – 6 0p

11. CVM LPS Piatra Neamţ 2 0 2 1 – 6 0p

12. Ştiinţa Bacău 2 0 2 0 – 6 0p

