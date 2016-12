Cei mai buni sportivi ai judeţului, premiaţi în cadrul evenimentului “Laureaţii anului sportiv 2016” Marius Morar

Cei mai buni sportivi ai judeţului, dar şi cei mai valoroşi sportivi din cadrul Clubului Sportiv Municipal Zalău vor fi premiaţi joi, în cadrul evenimentului “Laureaţii anului sportiv 2016”. Premierea va avea loc începând cu ora 16, în Sala “Avram Iancu” din cadrul Primăriei Zalău.

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret (DJST) Sălaj este organizatoarea evenimentului, la fel ca în fiecare an.

“Am considerat necesară întocmirea unui număr de trei clasamente, două pentru probe olimpice şi neolimpice, iar al treilea pentru jocuri sportive. La primul clasament, vom premia 13 sportivi, la al doilea 11, iar în clasamentul jocurilor sportive am inclus cele mai bune trei clucuri din judeţ în 2016. În cadrul galei vom acorda premii constând în diplome, plachete, trofee, tricouri şi premii în bani. Vom premia cu bani cei 24 de sportivi, nu şi cele trei cluburi reprezentative. Pe lângă sportivii şi antrenorii laureaţi, vom acorda şi alte distincţii mai multor oameni de sport din judeţ. Felicităm toţi sportivii, antrenorii şi conducătorilor sportive care au obţinute rezultate deosebite în decursul acestui an şi, totodată, mulţumim presei de specialitate pentru promovarea activităţii sportive”, se arată într-un comunicat al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Sălaj.

