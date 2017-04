Cei mai buni ciclişti români vor pedala şi în acest an pe drumurile Sălajului Marius Morar

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sălaj Plus organizează în acest an cea de-a doua ediţie a concursului de ciclism “Sălaj Velo Tur”. Evenimentul din acest an va avea loc în data de 28 mai, fiind organizat de Asociaţia Judeţeană de Ciclism Prahova, Consiliul Judeţean Sălaj, Primăria Zalău, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, Asociaţia Amicii Muzeului, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, Centrele de Informare Turistică active la nivel judeţean şi Agerpres.

150 de ciclişti au participat la ediţia din 2016, iar evenimentul din acest an se doreşte a fi un instrument inovator de promovare a judeţului Sălaj din punct de vedere turistic nu doar în rândul celor pasionaţi de ciclism, ci şi pentru apropiaţii acestora şi pentru comunitatea locală.

Startul primei ediţii s-a dat din faţa Prefecturii, iar în acest an, cursa va începe şi se va termina la Complexul Arheologic Porolissum, din comuna Mirşid. În cadrul evenimentului din acest an vor fi organizate ateliere educaţionale, pe teme istorice şi cultură locală, precum şi diverse jocuri şi activităţi de societate pentru publicul larg. La finalul evenimentului va avea loc şi un concert susţinut de câţiva artişti locali.

“Sălaj Velo Tur” face parte din circuitul competiţiilor de ciclism Road Grand Tour, organizat de Asociaţia Judeţeană de Ciclism Prahova, al cărei reprezentant este Alexandru Ciocan, multiplul campion naţional.

Pentru a încuraja înfiinţarea unor cluburi sportive judeţene de ciclism şi consolidarea celor existente, dar şi pentru creşterea vizibilităţii proiectului, vor fi selectaţi 30 de sportivi din Sălaj, care vor primi echipamente profesioniste personalizate pentru ediţia din acest an.

Evenimentul de la finalul lunii mai se va axa în principal pe promovarea Complexului Arheologic Porolissum, dar şi a proiectelor de reabilitare a drumurilor judeţene, a Limessul-ui roman şi a Circuitului Castrelor Romane.

Înscrierile pentru concurs se fac până la data de 25 mai, ora 24, pe site-ul www.roadgrandtour.ro. Detalii despre concurs pot fi găsite pe site-ul www.salajplus.ro.

