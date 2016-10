“Cazul Gontariu”, dintr-o amânare în alta Marius Morar

Ca şi cum Federaţia Română de Volei (FRV) nu are suficiente alte probleme de rezolvat, cel mai discutat subiect în ultima lună în rândul iubitorilor de volei a devenit “cazul Gontariu”. Jucătorul transferat în această vară la Volei Municipal Zalău de la VfB Friedrichshafen a fost convocat la lotul naţional pentru acţiunea de calificare la Campionatul European din 2017, însă, în dimineaţa în care a fost programat primul antrenament, universalul zălăuan s-a prezentat la selecţionerul Dănuţ Pascu cu un act medical care să ateste faptul că suferă de tendinită şi are nevoie de tratament şi recuperare.

Deranjaţi că Gontariu a părăsit lotul naţional, oficialii FRV s-au sesizat, citându-l pe jucător la Comisia de Disciplină din cadrul federaţiei. Primul termen a avut loc în data de 18 august, fără a fi luată, însă, vreo decizie.

“Jucătorul Adrian Gontariu a solicitat o amânare a termenului, pentru a putea prezenta toate hârtiile care să ateste faptul că părăsit lotul naţional din cauza unei probleme de sănătate. În acest moment, Gontariu se bucură de prezumţia de nevinovăţie. Vom vedea ce se va întâmpla la şedinţa din 8 septembrie”, avea să declare avocatul Daniel Dîrman, preşedintele Comisiei de Disciplină, după prima şedinţă.

A urmat al doilea termen, în data de 8 septembrie, însă, nici de această dată nu s-a luat vreo decizie.

“Motivul unei noi amânări este administrarea de probe. Vrem să audiem antrenorul lotului, dar şi alte persoane. Doru Ţârle şi Adrian Feher vor fi şi ei audiaţi, în calitate de coechipieri ai jucătorului Gontariu”, a explicat Dîrman după a doua întâlnire.

Cel de-al treilea termen a fost stabilit pentru data de 4 octombrie, dar decizia finală tot întârzie să apară.

După discuţii telefonice purtate cu Daniel Dîrman, preşedintele Comisiei de Disciplină, cu Angheluş Cotoanţă – preşedintele Comisiei de Competiţii, care este un factor important de decizie în federaţie, ambii afirmând că un răspuns final se va da în zilele următoare, l-am contactat telefonic pe Gheorhge Vişan, preşedintele Federaţiei Române de Volei.

“Din câte ştiu eu, nu s-a luat nicio decizie, pentru că nici domnul Gontariu, nici cei doi martori (Adrian Feher şi Doru Ţârle, n.r.) nu s-au prezentat la comisie. Noi i-am citat pe cei doi martoni doar ca să confirme că am purtat cu ambii o discuţie telefonică în această vară, în care le-am transmis să îl determine pe Gontariu să vină la lot, pentru a nu întâmpina ulterior probleme, iar ei m-au asigurat de prezenţa lui la echipa naţională. Gontariu a venit până la Bucureşti însoţit de un alt jucător de la Zalău (Adrian Feher, n.r.). De ce acesta nu a ştiut ce probleme are Gontariu? În lipsa martorilor şi a jucătorului, nu puteam să luăm vreo decizie. Oricum, el are drept de joc până în momentul în care i se va comunica hotărârea Comisiei de Disciplină”, ne-a declarat Gheorghe Vişan.

Jucătorul a ajuns marţi la sediul federaţiei împreună cu avocatul său, dar cu o întârziere de aproximativ 30 de minute. “Am întârziat la Comisia de Disciplină, fiindcă a fost trafic infernal pe traseul nostru, deoarece a avut loc un accident rutier. I-am trimis un mesaj domnului Dîrman, pentru a-l informa că nu putem ajunge la timp, iar când am ajuns la federaţie, nu mai era nimeni în sală. Am prezentat la secretariat toate documentele care mi s-au cerut pentru şedinţa din 4 octombrie, dar şi o declaraţie din care să rezulte că am ajuns în cele din urmă. Nu eram nebun să întârzii intenţionat, fiindcă a fost a treia şedinţă la care m-am prezentat. Conducerea clubului m-a învoit pentru a putea merge la Bucureşti”, a afirmat Gontariu, care se simte oarecum “vânat” de cei din cadrul federaţiei.

“Nici nu ştiu ce să mai cred. Mă simt ca o persoană care aş fi “vânată”. Cât timp am evoluat în Germania, nu am întâmpinat nicio problemă, acum, când m-am întors în România, toată lumea din volei este interesată de Gontariu. Sunt mâhnit şi dezamăgit de ce se întâmplă în cadrul Comisiei de Disciplină. Eu am venit în România pentru a fi alături de familie, de soţia şi fiul meu. Vreau să fiu lăsat să mă pregătesc în linişte şi să joc pentru echipa din Zalău. Eu am venit cu tendinită de la Friedrichshafen, diagnostic pe care mi l-a dat un medic din Germania. Acelaşi diagnostic mi-a dat un alt medic din România. Eu nici acum nu sunt recuperat în totalitate”, ne-a precizat Gontariu.

Foarte ciudat este faptul că, deşi preşedintele Vişan spune că libero-ul Adrian Feher a fost citat în calitate de martor la şedinţa din data de 4 octombrie, pe adresa clubului Volei Municipal Zalău, la care Feher este legitimat, nu a ajuns nicio înştiinţare.

