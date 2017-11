Caz fără precedent în fotbalul sălăjean: Benfica Ileanda, ameninţată cu judecata de titrata Benfica Lisabona

“De-a răsu’-plânsu'” ar putea fi intitulat cazul cu care se confruntă de ceva vreme Benfica Ileanda, formaţie ce activează în Liga a IV-a de fotbal, situându-se pe locul 10 în clasament. Pe adresa clubului a ajuns, recent, o notificare din partea unei case de avocatură din Bucureşti, în care echipei din Ileanda i se atrage atenţia că a încălcat drepturile de proprietate intelectuală aparţinând clubului Benfica Lisabona.

“Am fost sesizaţi de o societate de avocatură din Bucureşti, care reprezintă interesele clubului Benfica Lisabona în România, despre faptul că am încălcat drepturile de proprietate intelectuală aparţinând clubului Benfica Lisabona. Ne-au somat ca în termen de 10 zile să renunţăm la tot ce înseamnă numele Benfica. Le-am transmis un răspuns în care am specificat că nu am avut nici şi le-am solicitat un răgaz până la finalul campionatului, pentru că nu putem schimba denumirea echipei în timpul desfăşurării unei competiţii. În prima fază, am decis să eliminăm numele Benfica de pe tricourile de joc şi de pe facebook, iar în perioada următoare vom discuta cu acţionarii clubului pentru a face fuziune cu Someşul Ileanda la finalul sezonului”, ne-a declarat primarul comunei Ileanda, Cornel Lar.

La scurt timp după notificarea trimisă clubului din Ileanda de firma de avocatură din Bucureşti, conducerea echipei din Ileanda a postat un mesaj şi pe pagina de socializare.

“Ca urmare a notificării primite pe adresa de Facebook a echipei noastre din partea clubului Sport Lisboa e Benfica, prin reprezentanţii săi, cu privire la încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală aparţinând SLB, dorim să vă aducem la cunoştiinţă faptul că acest sezon va fi ultimul în care echipa noastră va purta denumirea Benfica, urmând ca în perioada 1 – 30 iunie 2018, clubul să îşi schimbe numele. Dorim să precizăm că atribuirea denumirii de Benfica echipei noastre, nu a fost cu rea intenţie şi nici nu am dorit vreodată să aducem prejudicii de imagine sau de altă natură cuiva”, este mesajul conducerii clubului.

Edilul comunei Ileanda a mai precizat că astfel de cazuri există şi la alte echipe, chiar din Sălaj, iar în viitor, şi acestea s-ar putea confrunta cu o astfel de problemă.

Real Crişeni, Steaua Cosniciu şi Sporting Zalău sunt alte trei echipe din campionatele sălăjene care poartă numele unor cluburi cu tradiţie la nivel internaţional.

Someşul Ileanda a promovat în 2010 în Liga a III-a, după ce a învins la baraj echipa orădeană Bioland Paleu, cu scorul de 5 – 4, dar nu s-a înscris în campionat, iar în ultimii şapte ani nu a mai activat în nicio competiţie oficială.

În cazul în care conducerea echipei Benfica Ileanda nu ar fi fost de acord cu solicitarea firmei de avocatură din Capitală, clubul risca să fie acţionat în instanţă.