Când mai jucăm şi noi volei? Marius Morar

Exceptând partida din semifinalele Cupei României, în care s-a impus cu 3 – 1, Volei Municipal Zalău nu a contat în partidele oficiale din acest an. Dacă în disputa de la Craiova, evoluţia echipei a arătat destul de bine pe alocuri, în meciul susţinut luni seara, pe terenul Stelei, vicecampionii României au fost de nerecunoscut, cedând cu 0 – 3, toate cele trei seturi fiind pierdute la 19.

Echipa care anul trecut termina în fotoliul de lider prima parte a campionatului, a fost de nerecunoscut în primele două meciuri susţinute în campionat în acest an. Exceptând manşa tur a semifinalelor Cupei României, în care s-au impus cu 3 – 1 împotriva Ştiinţei Explorări Baia Mare, zălăuanii antrenaţi de Marian Constantin şi Bogdan Nicolae nu au obţinut niciun set în jocurile oficiale din acest an. În meciul de la Craiova, vicecampionii au cedat cu 0 – 3, dar, în multe momente au pus serioase probleme campionilor. Luni seara, însă, Volei Municipal a fost de nerecunoscut pe terenul Stelei.

Adrian Gontariu, universalul revenit la poalele Meseşului pentru a ajuta echipa în lupa pentru titlu, a avut o evoluţie cât se poate de modestă la Bucureşti, fiind înlocuit în actul secund cu Mihai Tarţa. Zalăul a contat foarte puţin în faţa “roş-albaştrilor” care i-au avut în zi de graţie pe universalul Ciprian Matei şi trăgătorul secund Szabolcs Nemeth, adică doi dintre voleibaliştii care au evoluat la poalele Meseşului.

Steaua a surprins echipa zălăuană cu un serviciu foarte bun, în forţă, iar vicecampioana a avut lacune mari la preluare. Atacurile au găsit ţinta de foarte puţine ori, iar blocajele au fost de multe ori depăşite de atacurile steliştilor.

Despre lipsă de omogenizare în lotul formaţiei zălăuane nu se poate vorbi, atâta timp cât şi Steaua are un lot alcătuit din voleibalişti transferaţi tot în vara anului trecut. Jucătorii zălăuani păreau extrem de ralxaţi, unii dintre ei fiind surprinşi zâmbind chiar şi la finalul setului trei, când tabela arăta 22 – 12 în favoarea gazdelor, ceea ce le-a venit greu să accepte zălăuanilor din faţa televizoarelor, care sperau să vadă o cu totul altă prestaţie din partea favoriţilor.

Zalăul nici nu s-a aşezat bine în teren că Steaua a condus cu 7 – 0. Vicecampioana a dat uşoare semne de revenire şi s-a apropiat la 9 – 12, după un as reuşit de centrul Rudnytskyi. A fost însă, o revenire de moment, deoarece antrenorul Stelei, Bogdan Tănase, a solicitat întreruperea jocului, iar Steaua s-a desprins din nou. Blocajul Stelei a fost de netrecut, iar gazdele s-au impus cu 25 – 19.

Echipa zălăuană a arătat mai bine în debutul actului secund. Vicecampionii au reuşit să intre cu avantaj la prima întrerupere tehnică, 8 – 6, dar Steaua a revenit rapid pe tabelă. Gontariu nu a fost deloc în apele sale, iar la 14 – 10 pentru stelişti, antrenorul Constantin l-a înlocuit cu Tarţa. Zalăul nu a mai reuşit nimic până la final, cedând cu acelaşi scor ca în parţialul de debut.

Gazdele aveau un moral foarte bun, în timp ce jucătorii zălăuani purtau tot mai multe discuţii contradictorii, deranjaţi de faptul că nu le iese nimic în acest joc. Setul trei a fost practic KO-ul de final din partea Stelei. Formaţia din Capitală a condus la zece puncte, 22 – 12, iar diferenţa din final a fost ca în celelalte două seturi, de şase puncte, 25 – 19, mingea de meci a steliştilor fiind practic un serviciu în fileu trimis de universalul Tarţa.

Steaua Bucureşti: Ivan Kostic, Ciprian Matei, Nemanja Cubrilo, Nicuşor Ghionea, Milan Peric, Szabolcs Nemeth şi Vladislav Ivanov – libero. A mai evoluat: Alexandru Muscină. Antrenori: Bogdan Tănase (principal) şi Răzvan Roşu (secund)

Volei Municipal Zalău: Matthias Valkiers, Adrian Gontariu, Răzvan Mihalcea, Mykola Rudnytskyi, Leonardo Dal Bosco, Karel Lintz şi Adrian Feher – libero. A mai evoluat: Mihai Tarţa. Antrenori: Marian Constantin (principal) şi Bogdan Nicolae (secund)

Comentarii

comments