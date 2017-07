Campioana României şi-a modificat data reunirii lotului Marius Morar

Programată iniţial pentru luni, 7 august, reunirea echipei Volei Municipal Zalău va avea loc cu o săptămână mai devreme, voleibaliştii pregătiţi de Marian Constantin şi Bogdan Nicolae urmând să fie prezenţi la prima şendinţă de pregătire din această vară în data de 1 august.

Conducerea clubului intenţionează să programeze aproximativ zece partide de verificare în perioada de pregătire, fiind stabilite până în acest moment două turnee amicale, dintre care unul la Galaţi, iar altul la Zalău.

“Sperăm ca toţi jucătorii să fie prezenţi la antrenamente încă din prima zi de pregătire. Am depus toate actele necesare şi pentru jucătorii străini şi sperăm să se alăture şi ei echipei într-un timp cât mai scurt. Prima săptămână va fi una de acomodare, după care vom începe pregătirea specifică. Antrenamentele se vor desfăşura pe plan local, dar avem în program şi câteva jocuri de verificare”, a declarat antrenorul Marian Constantin.

Faţă de sezonul trecut, în lotul campioanei României nu se vor mai regăsi universalul Adrian Gontariu, centrul Mikola Rundytskyi, trăgătorul secund Karel Lintz şi coordonatorul Mathias Valkiers.

Au fost transferaţi, în schimb, coordonatorul bulgar Dobromir Dimitrov, centrul Mihai Gheorghiţă şi universalul polonez Pavel Adamajtis.

În lotul campioanei se mai regăsesc: centrii Răvan Mihalcea, Vlad Cuciureanu şi Paul Şomoi, secunzii Leonardo Dal Bosco, Rareş Bălean şi Cornel Miron, universalul Mihai Tarţa, coordonatorul Filip Constantin şi libero-ul Adrian Feher.

Antrenorul Marian Constantin s-a arătat mulţumit de lotul pe care-l are la dispoziţie, dar nu a ascuns faptul că ar mai putea fi efectuat un transfer până la începerea noului sezon.

“Sunt mulţumit de lotul pe care-l am la dispoziţie, dar nu este exclus să mai efectuăm un transfer până la începerea noului sezon dacă, în perioada de pregătire, vom considera că mai avem nevoie”, a mai precizat antrenorul Zalăului.

Prima etapă din noul sezon este programată în data de 7 octombrie, Volei Municipal Zalău urmând să primească vizita formaţiei Ştiinţa Explorări Baia Mare.