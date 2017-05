Brazilianul Leonardo Dal Bosco, încă un sezon la campioana României Marius Morar

Voleibalistul din “Ţara Cafelei” a fost transferat la formaţia zălăuană în vara anului 2013, iar la sfârşitul finalei Cupei României, desfăşurată duminică, la Piatra Neamţ, jucătorul a semnat cu Volei Municipal Zalău un nou contract valabil pe o perioadă de un an. Sezonul 2017 – 2018 va fi al cincilea pentru Leonardo Dal Bosco la campioana României.

Pentru Leonardo Dal Bosco, trăgătorul secund din Brazilia,sezonul care tocmai s-a încheiat a fost al patrulea la Volei Municipal Zalău, echipă cu care a devenit în acest an în premieră campion al României, după ce a câştigat medalia de argint în ultimii trei ani şi de două ori Cupa României.

Odată cu finalul sezonului 2016 – 2017, voleibalistului brazilian i-a expirat şi contractul cu Volei Municipal, însă, jucătorul a ajuns deja la o înţelegere cu oficialii clubului, semnând un nou contract valabil pe o perioadă de un an chiar la sfârşitul meciului din finala Cupei României, desfăşurat duminică, la Piatra Neamţ.

“Sunt foarte fericit că am semnat pentru încă un sezon cu Volei Municipal. Ultimul campionat a fost extraordinar, iar acest lucru m-a şi determinat să semnez mai repede un nou contract. Nivelul acestui campionat a fost foarte bun, mult mai ridicat decât celelalte, iar următorul cred că va fi unul şi mai disputat, fiind, de altfel, un motiv în plus să mă determine să continui la echipa din Zalău. Nu doar eu, ci şi soţia mea ne simţim la Zalău ca acasă”, ne-a declarat Leonardo Dal Bosco.

Pănâ să ajungă la campioana României, Leonardo Dal Bosco a evoluat doar în campionatul Braziliei. Prima echipă de seniori la care a jucat în “Ţara Cafelei” este Esporte Clube Banespa, cu care a câştigat locul trei în sezonul 2002 – 2003. Cu aceeaşi formaţie, Dal Bosco a devenit campion al Braziliei în 2005, iar un an mai târziu, a ocupat, din nou, locul trei. Au urmat trei sezoane la Volei Futuro, iar în 2009, secundul brazilian s-a transferat la CNR Alvares Cabral. Înainte să ajungă la Volei Municipal, Leonardo Dal Bosco a mai avut o aventură de trei sezoane la Cimed Florianopolis.

