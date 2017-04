Bogdan Nicolae, antrenor secund CSVM Zalău: “Victoria de la Ploieşti ne menţine cu prima şansă la titlu” Marius Morar

Victorie importantă obţinută de Volei Municipal Zalău miercuri seara, pe terenul formaţiei Tricolorul Ploieşti, în cadrul primei etape din returul fazei a doua a play-off-ului. Vicecampioana României s-a impus cu scorul de 3 – 1, iar în celălalt derby al rundei, campioana Universitatea Craiova a dispus cu 3 – 2 de Arcada Galaţi, într-un meci disputat pe terenul formaţiei de la malul Dunării.

În cel de-al treilea meci din prima etapă a returului “minicampionatului de şase”, Steaua s-a impus cu 3 – 1 pe terenul celor de la CSM Bucureşti.

Cu universalul Adrian Gontariu în prim-plan pe faza de atac, dar şi cu o preluare bună făcută de Leonardo Dal Bosco şi Adrian Feher, zălăuanii au început în forţă partida de la Ploieşti, având 8 – 5 şi 16 – 11 la cele două întreruperi tehnice ale actului de debut. 21 – 15 a fost spre final, iar zarurile erau deja aruncate într-un set ce a durat 24 de minute şi pe care vicecampioana l-a câştigat cu 25 – 19.

Situaţia din teren a fost mai echilibeată în parţialul secund, dar Volei Municipal a avut în permanenţă un uşor avans. Ploieştenii s-au apropiat ameninţător în final, după ce Zalăul s-a desprins la 21 – 17, însă victoria i-a aparţinut echipei noastre, care s-a impus cu 25 – 23.

Setul trei le-a revenit gazdelor, care s-au impus cu 25 – 23, după ce zălăuanii au condus cu 23 – 20 spre final. A fost doar o “momeală” din partea vicecampioanei, deoarece jucătorii antrenaţi de Marian Constantin şi Bogdan Nicolae s-au mobilizat exemplar în actul patru, pe care l-au câştigat cu 25 – 22, după 8 – 4 şi 16 – 7 la cele două întreruperi tehnice.

“A fost un meci cu încărcătură psihică foarte mare, fiindcă orice punct contează în aceste ultime etape. Suntem foarte bucuroşi că am câştigat trei puncte pe terenul unei echipe în faţa căreia multe formaţii cu pretenţii nu au reuşit acest lucru. Este o victorie care ne menţine cu prima şansă la titlul naţional. Urmează un meci foarte dificil, cu Steaua, în care suntem obligaţi să obţinem o nouă victorie de trei puncte”, ne-a declarat antrenorul secund al Zalăului, Bogdan Nicolae.

“Am avut un meci dificil la Ploieşti cum, de altfel, sunt toate partidele din această fază a campionatului. Să nu uităm că în această fază s-au calificat cele mai bune echipe, iar campionatul este mult mai disputat în acest an. Am făcut şi câteva greşeli, dar, în cea mai mare parte, echipa s-a mobilizat exemplar şi vreau să-i felicit pe băieţi pentru evoluţia pe care au avut-o. Urmează un joc extrem de dificil cu Steau, dar sunt convins că, dacă vor juca ceea ce pregătesc la antrenamente, vom obţine cele trei puncte. Ne dorim foarte mult să câştigăm campionatul în acest an, chiar dacă obiectivul nostru este, la fel ca în sezonul trecut, o clasare între primele patru echipe”, a declarat şi preşedintele clubului, Vasile Coţa.

În urma rezultatelor înregistrate în prima etapă a returului din play-off, Volei Municipal s-a desprins la trei puncte de Arcada Galaţi şi la cinci de campioana Universitatea Craiova.

În etapa următoare, programată sâmbătă, Volei Municipal va primi vizita Stelei, meciul fiind programat la ora 18, în Sala Sporturilor din Zalău.

Tricolorul Ploieşti: Daniel Vargas, Milivojevic Alexandra, Hirosi Centeles, Zhylinsskyi Kostianty, Pavel Dushkov, Jose Carasco şi Goran Skundric – libero. Au mai evoluat: Cosmin Ghimeş, Andrei Grigoraş, Alexandru Voinea şi Tomas Rutecki. Antrenor: Sergiu Stancu

Volei Municipal Zalău: Matthias Valkiers, Adrian Gontariu, Răzvan Mihalcea, Vlad Cuciureanu, Leonardo Dal Bosco, Karel Lintz şi Adrian Feher – libero. Au mai evoluat: Rareş Bălean şi Cornel Miron. Antrenori: Marian Constantin (principal) şi Bogdan Nicolae (secund)

Clasament locurile 1 – 6:

1. Volei Municipal Zalău 28 23 5 74 – 30 67p

2. Arcada Galaţi 28 22 6 71 – 35 64p

3. SCMU Craiova 28 21 7 71 – 30 62p

4. Steaua Bucureşti 28 20 8 69 – 35 60p

5. Tricolorul Ploieşti 28 18 10 63 – 46 52p

6. CSM Bucureşti 28 11 17 42 – 58 34p

