Atletic Zalău, egala liderului Electrica Baia Mare Marius Morar

Neînvinsă de şapte etape în Campionatul Naţional rezervat juniorilor B, Atletic Zalău a abordat încrezătoare jocul desfăşurat sâmbătă, pe Stadionul Municipal, în care a întâlnit liderul Seriei a IX-a, Electrica Baia Mare. Maramureşenii veneau după şase victorii şi o remiză, sperând să-şi poate trece în cont al şaptelea succes după jocul de la Zalău.

Prima parte le-a aparţinut fotbaliştilor pregătiţi de Laurean Flonta, care au reuşit deschiderea scorului prin Adelin Teglaş. Situaţia s-a schimbat în partea secundă, oaspeţii având o evoluţie mai bună decât Atletic Zalău. Golul prin care Electrica Baia Mare a restabilit egalitatea a venit abia în ultimul minut de prelungiri, însă, tot în partea secundă a avut loc o fază controversată, oaspeţilor refuzându-li-se o lovitură de pedeapsă.

“Electrica Baia Mare este o echipă bună, cu jucători care evoluează împreună de cinci ani. Noi ne-am bazat pe un joc defensiv şi am încercat să ne surprindem adversarul pe contraatac. Am marcat în prima repriză, iar în partea a doua, am continuat să ne apărăm, însă, am fost egalaţi în ultimele secunde, în urma unei lovituri de la colţul terenului. Am avut câteva situaţii de a înscrie în repriza a doua, dar jucătorii nu au fost suficient de concentraţi la finalizare”, ne-a declarat antrenorul Laurean Flonta.

În urma remizei înregistrate sâmbătă, Atletic Zalău are 13 puncte acumulate, urmând ca în etapa viitoare, programată miercuri după-amiaza, să întâlnească pe teren propriu CSS 2 Baia Mare.

Atletic Zalău: Flavius Brisc, Paul Mokan, Olimpiu Ardelean, Andrei Vaida, Dănuţ Roşca, Vizaknay Peter, Iustin Ardelean, Laurenţiu Chiş, Adelin Teglaş, Darius Sălăgean şi Cristian Mureşan. Au mai evoluat: Adelin Moroşan, Ionuţ Şandor, Florin Lingurar şi Ionuţ Pop. Antrenor: Laurean Flonta

