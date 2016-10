Atleta Daniela Cîrlan a devenit vicecampioană naţională la maraton Marius Morar

La mai puţin de două luni de la abandonul înregistrat la maratonul olimpic de la Rio de Janeiro, atleta Daniela Cîrlan a făcut o cursă foarte bună la Campionatul Naţional de Maraton, desfăşurat duminică, la Bucureşti. Sportiva legitimată la CSM Zalău şi pregătită de Lorena Boberschi a câştigat medalia de argint, devenind vicecampioană naţională. Atleta originară din Sibiu a parcurs cei peste 42 de kilometri în trei ore, două minute şi 32 de secunde. Campioană naţională a devenit Ana Veronica Rodean (CS Unirea Alba Iulia – CSU Reşiţa), care a terminat maratonul cu timpul de două ore, 51 de minute şi 5 secunde.

“Sunt foarte fericită pentru rezultatul Danielei Cîrlan, având în vedere problemele cu care s-a confruntat în ultima perioadă. A fost muşcată de viespi la acel concurs de la Târgu Mureş, iar de o perioadă de timp, se confruntă cu o serie de probleme de sănătate, fiind nevoită să ia antibiotice foarte puternice”, a declarat antrenoarea Lorena Boberschi, care a vorbit şi despre timpul înregistrat de sportiva sa.

“Sigur, timpul nu este unul foarte bun, dar, la Campionatul Naţional este importantă medalia obţinută, nu neapărat timpul înregistrat. Dacă ne uităm pe clasamentul general al Maratonului Internaţional, vedem că nici keniencele care au participat nu au realizat un timp foarte bun. Traseul de la Bucureşti este greu”, a mai afirmat antrenoarea Boberschi.

În vârstă de 36 de ani, Daniela Cîrlan are trei titluri naţionale în cursa de maraton, obţinute în 2009, 2010 şi 2011.

Ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice a fost a doua la care s-a calificat atleta Cîrlan, după cea din 2004, de la Atena, când a obţinut locul 37 în cursa de 20 de kilometri marş.

La masculin, maratonul a fost câşitgat de Sorin Mâneran, sportiv legitimat la CSU Arad şi antrenat de Monel Sabou. Mâneran este la al treilea titlu naţional consecutiv, realizând şi un record personal în acest an de două ore, 30 de minute şi 22 de secunde.

Zălăuanul Monel Sabou a alergat şi el în cursa populară de 3,6 kilometri, obţinând locul trei la final.

