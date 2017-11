Arcada Galaţi – Volei Municipal Zalău, Clasicul României în voleiului masculin

Duminică, începând cu ora 18:30, Volei Municipal Zalău va susţine cel mai greu meci din prima parte a campionatului, urmând să evolueze pe terenul echipei Arcada Galaţi, câştigătoarea Cupei României din sezonul trecut. Conducerea clubului gălăţean a efectuat câteva achiziţii “de marcă” în vara acestui an, printre cei transferaţi aflându-se şi universalul zălăuan, Adrian Gontariu.

“Urmează jocul cu Arcada Galaţi, un adversar extrem de dificil. Va trebui să jucăm foarte bine pentru a câştiga acest meci”, a precizat universalul Zalăului, Pawel Adamajtis.

“După părerea mea, Arcada Galaţi este cea mai valoroasă echipă din România în acest moment, unde joacă şi cel mai valoros jucător român. Sper să ne întoarcem cu un punct de la Galaţi, deşi va fi foarte greu, fiindcă vom juca în faţa unei săli pline. Însă, cred că jocul pe care-l practicpăm ne dă dreptul să sperăm la punct sau chiar puncte”, a afirmat şi libero-ul Adrian Feher.

De cealaltă parte, universalul Galaţiului, Adrian Gontariu, consideră că în astfel de partide, motivaţia vine de la sine.

“După părerea mea, este Clasicul României în voleiul masculin, iar în astfel de partide, motivaţia vine de la sine. Este un meci de primă clasă şi sunt convins că va fi un spectacol voleibalistic, indiferent de rezultatul final. Sufletul meu a rămas la Zalău, dar am venit la Galaţi pentru că îmi doresc să câştig şi în acest an campionatul. Volei Municipal rămâne o echipă bună, dar, din punct de vedere al lotului, consider că Arcada Galaţi are prima şansă la titlu în acest an”, a afirmat zălăuanul Gontariu.

Volei Municipal Zalău ocupă locul doi înaintea partidei de duminică, cu 14 puncte, în timp ce formaţia gălăţeană se situează pe poziţia a patra, cu 12 puncte.

Partida de la Galaţi va fi arbitrată de bucureştenii Florin Dragomir şi Cosmin Tudorache. Iniţial, Federaţia Română de Volei l-a delegat la acest joc pe Benone Vişan, tot din Bucureşti, cel care a arbitrat Zalăul şi Steaua, dar, în urma contestaţiei depuse luni de Volei Municipal, Vişan a fost înlocuit cu Dragomir.

În cadrul etapei a VII-a din Divizia A1, au mai fost programate jocurile: Steaua Bucureşti – CSU Universitatea de Vest Timişoara, CSM Bucureşti – Universitatea Cluj, Centrul Naţional de Excelenţă – Ştiinţa Explorări Baia Mare şi Tricolorul Ploieşti – Dinamo Bucureşti.