Antrenamente puternice şi jocuri utile pentru HC Zalău în cantonamentul de la Cheile Grădiştei Marius Morar

Handbalistele pregătite de Gheorghe Tadici s-au întors sâmbătă după-amiaza din cantonamentul de la Cheile Grădiştei. “A fost o perioadă foarte bună de pregătire şi mă bucur că fetele nu au suferit accidentări în jocurile de verificare din ultimele zile”, a afirmat Gheorghe Tadici.

Aşa cum obişnuieşte de aproximativ zece ani, managerul Gheorghe Tadici a plecat şi în această iarnă cu Handbal Club Zalău într-un stagiu de pregătire la Cheile Grădiştei. După mai bine de o săptămână de pregătire intensă, în care s-a pus accentul pe partea fizică şi pe forţă, handbalistele de la HC Zalău au susţinut în ultimele două zile câteva jocuri de verificare în compania echipelor Universitatea Cluj, Universitatea Craiova şi Unirea Slobozia. Şi cele trei echipe s-au aflat în cantonament, Universitatea Cluj chiar la Cheile Grădiştei, Unirea Slobozia la Poiana Braşov, iar Craiova la Moeciu.

“Au fost jocuri de antrenament, fără scor, fiindcă nu se merita să chemăm până la Cheile Grădiştei o brigadă de arbitri pentru aceste partide. Ne-am arbitrat unii pe ceilalţi. Spre exemplu, eu am arbitrat partida dintre Craiova şi Cluj, iar Burcea (antrenor Craiova, n.r.) ne-a arbitrat pe noi cu Slobozia. În meciul cu Craiova, am fost arbitraţi de Cosmin Sălăgean (director competiţii “U” Cluj, n.r.). Au fost jocuri utile şi cel mai mult mă bucur că fetele nu au suferit accidentări grave. Teodora Bloj are o uşoară luxaţie la degetul mare al braţului de aruncare, dar se poate recupera în zilele următoare”, ne-a declarat Gheorghe Tadici.

Antrenorul zălăuan s-a arătat mulţumit şi de modul în care s-au pregătit jucătoarele.

“Până la jocurile de verificare, am efectuat doar trei antrenamente în sală, combinate şi cu antrenamente de forţă, în rest, am făcut doar pregătire fizică. Am urcat la altitudine pentru a îmbunătăţii capacitatea de efort. A fost o perioadă foarte bună, cu încărcătură mare. Acum începem să grefăm pregătirea specifică pe fondul acumulărilor efectuate. În general, sunt mulţumit de modul în care s-au pregătit fetele. Este o diferenţă clară între pregătirea fizică şi cea tehnico-tactică, când intervine şi adversarul”, a mai afirmat Tadici.

HC Zalău va continua pregătirea pe plan local până miercuri, când va pleca în Ungaria, la Kisvarda, unde va participa la un turneu de verificare. Handbalistele lui Tadici vor susţine trei jocuri, iar joi seara se vor întoarce acasă, urmând să continue antrenamentele pe plan local până în perioada 22 – 23 decembrie, când este programat la Zalău un turneu de verificare la care au fost invitate Universitatea Cluj, HCM Râmnicu Vâlcea şi formaţia ungară Kisvarda.

