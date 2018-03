Ana Maria Dragut, în lotul României pentru “dubla” cu Rusia

Echipa naţională de handbal feminin a României s-a reunit duminică la Cluj, în vederea pregătirii şi disputării “dublei” cu Rusia din preliminariile Campionatului European din acest an. Din lotul convocat de selecţionerul Ambros Martin face parte şi interul formaţiei zălăuane, Ana Maria Dragut, handbalistă ce a mai cochetat în trecut cu echipa naţională. În lotul convocat s-a regăsit şi portarul Paula Vişan, pentru care a fost o premieră convocarea la echipa naţională, însă, pentru partida tur cu Rusia, Ambros le-a reţinut în lot pe Denisa Dedu, de la Siofok şi Yulia Dumanska, de la SCM Craiova. Vişan se va alătura lotului naţional joi după-amiaza, când “tricolorele” vor reveni în oraşul de pe malul Someşului, urmând să facă parte din echipă pentru jocul retur.

“Am primit această veste cu mare bucurie. Nu vreau să fiu lipsită de modestie, dar mă aşteptam să fiu convocată la lotul naţional. S-a vorbit despre un portar cu experienţă, despre evoluţii bune şi cred că am avut evoluţii bune în acest sezon. Este un pas înainte, pe care sper să-l fac cu dreptul şi să mă ridic la nivelul aşteptărilor. Fără aportul colegelor de echipă şi al domnului Tadici, sunt convins că nu aş fi ajuns aici, iar pe această cale vreau să le mulţumesc”, a declarat Paula Vişan pentru presa naţională.

Pentru Ana Maria Dragut, prima convocare la echipa naţională a avut loc în luna februarie a anului trecut, fiind cadou din partea antrenorului Tadici cu ocazia împlinirii vârstei de 27 de ani. La fel s-a întâmplat şi în cazul portarului Paula Vişan, care luni împlineşte 34 de ani, iar un debut în partida de duminică, de la Cluj, ar reprezenta cel mai frumos cadou.

Partida tur cu Rusia este programată miercuri după-amiaza, la ora 17:30, la Togliatti, iar partida retur va avea loc duminică, începând cu ora 18:30, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.

România se află pe primul loc în grupă, cu 4 puncte acumulate, urmată de Rusia, cu 2 puncte, Austria tot cu două puncte şi Portugalia cu zero puncte. Echipele clasate pe primele două locuri în faza grupelor se vor califica la turneul final al Campionatului European, programat în luna decembrie a acestui an, în Franţa.