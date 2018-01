Volei Municipal Zalău a suferit marţi seara a doua înfrângere din acest sezon, pierzând cu scorul de 0 – 3 duelul cu liderul campionatului, Steaua Bucureşti. Primul eşec a fost înregistrat în etapa a X-a, în faţa echipei Tricolorul Ploieşti, scorul final fiind 1 – 3.

“A fost un meci dificil, Steaua a jucat foarte bine, iar noi trebuie să ne concentrăm mai mult şi să fim mai agresivi în timpul meciului. Le-am oferit multe spaţii libere adversarilor şi am pierdut multe mingi. Trebuia să avem şi un serviciu mai bun pe tot parcursul partidei”, a declarat la finalul partidei de marţi căpitanul Zalăului, Leonardo Dal Bosco.

“Vreau să-i felicit pe băieţii mei pentru caracterul de care au dat dovadă după înfrângerea cu Benfica Lisabona. Nu este uşor să revii, să joci împotriva Zalăului şi să câştigi 3 – 0 pe terenul campioanei. Sunt mândru de băieţii mei, sper să o ţinem tot aşa până la final şi să obţinem cel puţin o medalie, dacă nu titlul de campioană. Mă bucur că ne-a mers bine atacul. Am dominat Zalăul din punct de vedere tactic”, a precizat antrenorul Stelei, Bogdan Tănase.

“Vă spun sincer că meciul a fost început de Zalău într-un mod agresiv, ne-am aşteptat la asta, dar noroc că am câştigat primul set, iar în acest fel noi ne-am revenit repede. Ne-am găsit propriul joc şi acest lucru ne-a dus spre victorie. Din punct de vedere mental, părerea mea este că noi am fost în faţa adversarilor încă de la finalul primului set şi am continuat aşa până la final”, a afirmat trăgătorul secund al Stelei, Szabolcs Nemeth, cel care a activat în trecut şi la formaţia zălăuană.