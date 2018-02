Adversar dificil pentru câştigătoarea campionatului judeţean la barajul pentru promovarea în Liga a III-a

Câştigătoarea Ligii a IV-a Sălaj va întâlni la barajul pentru promovarea în Liga a III-a reprezentanta judeţului Cluj. Dacă în Sălaj se dă o luptă strânsă între Unirea Mirşid, Dumbrava Gâlgău şi Rapid Jibou, în campionatul din judeţul Cluj pare să fie o favorită certă, Arieşul Turda, care a înregistrat 15 victorii şi o remiză în 16 etape.

În luna decembrie a anului trecut, Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal a adus o serie de modificări la “Regulamentul de Organizare şi Desfăşurare a Jocurilor de Baraj pentru Promovarea în Liga a III-a”. Dacă în anii anteriori, echipele îşi aflau adversarele abia spre finalul sezonului sau după încheierea campionatului, în acest an, tragerea la sorţi a avut loc cu cinci luni înaintea disputării jocurilor. Evenimentul s-a desfăşurat miercuri dimineaţa, la sediul Federaţiei Române de Fotbal, tragerea la sorţi fiind una cu ghinion pentru judeţul Sălaj. Echipa care va câştiga Liga a IV-a Sălaj urmează să se dueleze cu reprezentanta judeţului Cluj.

Dacă în judeţul nostru, lupta pentru câştigarea Ligii a IV-a este cât se poate de strânsă, în campionatul din judeţul Cluj, Arieşul Turda a luat o obţiune importantă în lupta pentru titlul judeţean. Turdenii ocupă prima poziţie, având un avans de nouă puncte faţă de ocupanta locului secund, SC Floreşti. În primele 16 etape, Arieşul a înregistrat 15 victorii şi o remiză.

Unirea Mirşid, Dumbrava Gîlgău şi Rapid Jibou sunt echipele cu cele mai mari şanse la câştigarea campionatului în Sălaj. Echipa din Mirşid ocupă prima poziţie, cu 37 de puncte, urmată de Dumbrava Gîlgău, cu 34 şi de Rapid Jibou, cu 33 de puncte.

“După părerea mea, este cel mai greu adversar dintre cei pe care-i puteam întâlni. Arieşul Turda are un buget foarte mare pentru nivelul Ligii a IV-a, iar în componenţa echipei se află mulţi jucători care au activat în trecut la Liga a II-a şi Liga a III-a. Bistriţa-Năsăud sau Satu Mare cred că ar fi fost cel mai accesibil adversar pentru viitoarea campioană a Sălajului. Din căte am înţeles, autorităţile locale din Turda au promis un buget considerabil echipei în cazul în care va promova în Liga a III-a, iar obiectivul este clar. Din păcate, nivelul fotbalului din Sălaj este scăzut în comparaţie cu cel din Cluj, dar atâta timp cât există o şansă, sunt convins că echipa care va ajunge la baraj, va da totul pentru a obţine promovarea”, a declarat Mihai Bode, antrenorul Unirii Mirşid.

“Clujul este peste Sălaj din punct de vedere al calităţii campionatului Ligii a IV-a. Arieşul Turda a transferat câţiva jucători valoroşi în această iarnă, iar obiectivul este promovarea în Liga a III-a. Am înţeles că beneficiază şi de un buget mare, ceea ce înseamnă că pot să-şi permită să transfere foşti jucători din eşaloanele superioare. Sper ca echipa care va câştiga campionatul în Sălaj, să reprezinte cu succes judeţul la meciul de baraj. Cred că este un avantaj faptul că tragerea la sorţi a avut loc cu câteva luni mai devreme, deoarece antrenorii pot pregăti mai bine meciurile de baraj cunoscându-şi, în mare parte, adversarii”, a afirmat Marius Paşca, tehnicianul echipei Dumbrava Gîlgău.

“Am susţinut două meciuri amicale cu Unirea Iclod şi Olimpia Gherla, echipe bine organizate, dar care sunt depăşite în clasament de Arieşul Turda. Echipa care va câştiga campionatul va avea parte de un adversar foarte dificil. Nimic nu este pierdut înaintea celor două manşe, dar consider că, indiferent cine va câştiga campionatul în Sălaj, Arieşul Turda va porni cu prima şansă. Clubul are un buget mare şi am îneţeles că va fi susţinut în cazul unei promovări în Liga a III-a”, a precizat Ciprian Roja, antrenorul echipei Rapid Jibou.

Şi preşedintele Asociaţiei Judeţene de Fotbal Sălaj, Daniel Sabou, consideră că tragerea la sorţi nu a fost deloc favorabilă pentru echipele din judeţul nostru.

“Nivelul fotbalului din Cluj a fost întotdeauna peste cel din Sălaj. Şansele sunt egale înaintea unui meci care se joacă tur-retur, iar faptul că returul se joacă pe terenul campioanei din judeţul nostru, cred că este un uşor avantaj. Am văzut că Arieşul Turda are cele mai mari şanse să câştige Liga a IV-a în Cluj. Este un club cu tradiţie, care îşi doreşte să revină în Liga a III-a, dar am încredere că echipa care va câştiga campionatul în Sălaj va avea o prestaţie onorabilă”, a afirmat şeful fotbalului sălăjean.

Meciul tur va avea loc în 16 iunie, pe terenul echipei clujene, iar returul se va desfăşura pe terenul formaţiei care va câştiga Liga a IV-a Sălaj, în data de 23 iunie.

Programul jocurilor de baraj: Regiunea 1: Botoţani – Bacău, Iaşi – Neamţ, Suceava – Vaslui; Regiunea 2: Maramureş – Bihor, Cluj – Sălaj, Bistriţa-Năsăud – Satu Mare; Regiunea 3: Braşov – Covasna, Alba – Harghita, Mureş – Sibiu; Regiunea 4: Hunedoara – Caraş-Severin, Arad – Gorj, Timiş – Mehedinţi; Regiunea 5: Vâlcea – Teleorman, Argeş – Olt, Dâmboviţa – Dolj; Regiunea 6: Ialomiţa – Ilfov, Giurgiu – Bucureşti, Călăraşi – Prahova; Regiunea 7: Vrancea – Constanţa, Tulcea – Buzău, Galaţi – Brăila.