Adversar accesibil pentru FC Zalău Marius Morar

La trei zile de la victoria obţinută pe terenul celor de la Avântul Reghin, scor 2 – 0, FC Zalău va susţine un nou meci în campionat, urmând să primească vizita formaţiei CS Iernut. La prima vedere, partida pare una accesibilă pentru “alb-albaştrii”, având în vedere că formaţia din judeţul Mureş ocupă locul 13 după şapte etape, cu o singură victorie. Zălăuanii au un moral bun, având în vedere că în ultimele cinci etape au obţinut patru victorii şi o remiză.

“În meciul de la Reghin, echipa a făcut cel mai bun joc din acest început de sezon. Am dominat jocul din minutul 10 până la final. Dacă am fi câştigat cu 4 – 0, nu ar fi fost un rezultat mincinos. Am spus-o încă de la începutul sezonului că este nevoie de răbdare, fiindcă rezultatele pozitive vor apărea. Sper să câştigăm şi jocul cu Iernut, pentru a continua parcursul bun din ultimele etape”, a afirmat preşedintele Ioan Morar.

Partida dintre FC Zalău şi CS Iernut este programată marţi după-amiaza, începând cu ora 15, pe Stadionul Municipal.

