Adrian Popuţea ţinteşte a 12-a medalie consecutivă la Campionatul Naţional Marius Morar

Ediţia din acest an a Campionatului Naţional de Box rezervat seniorilor este programată începând de joi până sâmbătă, în Sala Polivalentă din Brăila. Printre participanţii la eveniment se numără şi zălăuanii Adrian Popuţea şi Sergiu Moraru, doi pugilişti legitimaţi la Clubul Sportiv Municipal Zalău. Popuţea, care este considerat cel mai bun produs la ora actuală al boxului sălăjean, va urca în ring la categoria plus 91 de kilograme, iar printre pugiliştii care vor mai evolua la această categorie se numără şi campionul mondial Mihai Nistor, singurul pugilist român calificat la ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de la Rio de Janeiro.

“Sunt medaliat la Campionatul Naţional de 11 ani. Din diverse motive, nu am putut efectua o pregătire foarte bună. Am schimbat categoria la plus 91 de kilograme, iar obiectivul este câştigarea unei medalii. Suntem 11 sportivi înscrişi la această categorie. Pentru mine nu contează foarte mult culoarea medaliei. Nu mai sunt cap de serie, având în vedere că am schimbat categoria, în consecinţă pot boxa cu orice adversar încă din primul meci”, ne-a declarat Adrian Popuţea.

Celălalt pugilist, Sergiu Moraru, antrenat de Ioan Popa, va urca în ring la categoria 52 de kilograme.

În acest an, Adrian Popuţea a obţinut medalia de bronz la Cupa României rezervată seniorilor, în cadrul categoriei 91 de kilograme, acelaşi rezultat obţinându-l şi la ediţia de anul trecut a Campionatului Naţional. Sergiu Moraru a devenit în 2015 vicecampion naţional la tineret, fiind prima sa prezenţă la un Campionat Naţional.

