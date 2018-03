Adrian Popuţea a boxat în Austria

Zălăuanul Adrian Popuţea a susţinut la finalul săptămânii trecute primul meci de verificare din acest an. Pugilistul legitimat la Clubul Sportiv Municipal Zalău a participat la o gală de kickbox ce s-a desfăşurat în Austria, în cadrul căreia au avut loc şi meciuri de box.

Popuţea a boxat împotriva unui sportiv din Ucraina, meciul a durat trei reprize a câte trei minute şi s-a încheiat la egalitate.

La eveniment a fost prezent şi arădeanul George Neichi, fost coleg la Arad cu Adrian Popuţea, pentru care, meciul din Austria a fost ultimul din carieră.

“A fost primul meci de verificare din acest an. Am început pregătirea pentru Cupa României, ce va avea loc în data de 1 mai. Sper să decurgă totul bine în pregătire şi să obţin o medalie, pentru că acesta este şi obiectivul clubului”, ne-a declarat Adrian Popuţea.

Pugilistul zălăuan a câştigat de trei ori Cupa României la categoria seniori, în 2013, 2014 şi 2017.

Adrian Popuţea a obţinut în 2017 şi medalia de argint la Campionatul Naţional, fiind învins în finală de campionul mondial, Mihai Nistor, la categoria plus 91 de kilograme. Popuţea va boxa la aceeaşi categorie şi la Cupa României.

În 2017, Adrian Popuţea a fost desemnat al doilea cel mai bun sportiv de la CSM Zalău, după atleta Paula Todoran.