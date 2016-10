Adrian Gontariu, universal Volei Municipal Zalău: “Cel mai mult mă bucur că vin copiii la sală” Marius Morar

Meci interzis cardiacilor vineri seara, în Sala Sporturilor din Zalău, între vicecampioana României, Volei Municipal Zalău şi Steaua Bucureşti, liderul Diviziei A1. Chiar dacă este o nou-promovată, formaţia din Capitală a făcut multe achiziţii importante în această vară, fiind echipa începutului de sezon, după cum o arată şi clasamentul. Jucătorii pregătiţi de Bogdan Tănase au jucat cu multă ambiţie pe terenul formaţiei zălăuane, iar fostul universal al Zalăului, Ciprian Matei, a fost “vioara întâi” a Stelei. Voleibaliştii zălăuani nu au prins o zi foarte bună, făcând multe greşeli pe faza de construcţie, dar şi la preluare, astfel că au avut nevoie de cinci seturi pentru a obţine a patra victorie a sezonului, din tot atâtea meciuri disputate. Scorul final a fost 3 – 2, după ce Steaua a condus cu 2 – 1 la seturi.

Atacul zălăuan nu a funcţionat bine în debutul partidei, iar oaspeţii au intrat cu 8 – 6 la prima întrerupere tehnică a actului întâi. Vicecampioana şi-a revenit în urma jocului bun făcut la blocaj, iar la al doilea time-out tehnic a condus cu 16 – 15. Diferenţa din final a fost de două puncte, 25 – 23 pentru zălăuani.

În actul secund, zălăuanii s-au aflat la conducere până spre final, având 8 – 4 şi 16 – 14 la cele două întreruperi tehnice. De la scorul de 21 – 18, nu a mai funcţionat nimic în jocul vicecampioanei, iar Steaua a profitat şi s-a impus cu 25 – 23. Situaţia a devenit delicată, după ce “roş-albaştrii” au câştigat cu acelaşi scor şi parţialul trei. Însă, situaţia a revenit oarecum la normal, iar Zalăul a egalat la seturi după 25 – 20, trimiţând meciul în tie-break.

Dacă în primele seturi nu a avut o evoluţie prea bună, Adrian Gontariu a avut o contribuţie majoră în tie-break. Zalăul a avut 3 – 0 în debut şi 8 – 4 în momentul schimbării terenurilor, după care, Steaua s-a apropiat ameninţător la 10 – 11, Marian Constantin solicitând întreruperea jocului. Finalul a fost unul “nebun”, mai ales că oaspeţii s-au apropiat la 13 – 14 de la 11 – 14. Gontariu a închis, însă, meciul la faza următoare, după un atac în care mingea a lovit blocajul advers, iar mingea a ieşit în afara suprafeţei de joc.

“A fost o victorie muncită, fiindcă nu am prins o zi foarte bună. Steaua ne-a pus serioase probleme, mai mult decât ne aşteptam, este o echipă bine organizatpă şi cred că a meritat punctul câştigat la Zalău. Pe viitor, va trebui să avem nişte răspunsuri mai clare în faţa adversarilor la anumite faze. Din punct de vedere valoric, cred că suntem peste Steaua, iar dacă practicam un joc colectiv mai bun, puteam obţine o victorie mai clară în faţa Stelei”, a declarat Adrian Feher, libero-ul formaţiei zălăuane.

“Am făcut greşeli pe faza de construcţie şi am fost neinspiraţi la unele faze. Am condus în toate seturi, dar am greşit spre final. Steaua este o echipă bună, a fost un meci frumos, plăcut publicului şi mă bucur pentru acest lucru. Cel mai mult contează că oamenii au venit, din nou, în număr mare la sală. Am văzut mulţi copii la meci, ceea ce mă bucură foarte mult. Aşa trebuie să se întâmple într-o lume civilizată, copiii să vină la sală, să aibă un idol, să vadă ce înseamnă sport şi performanţă”, a declarat zălăuanul Adrian Gontariu.

“Suntem o nouă-promovată, dar suntem o echipă frumoasă şi încercăm să ne atingem obiectivul propus, adică locurile 1 – 6 în prima fază, după care vom încerca să mergem cât mai sus. Zalăul este o echipă contracandidată la titlu, cu jucători cu experienţă. Îl au şi pe Adrian Gontariu, care este un mare jucător, iar în aceste condiţii, acest punct contează foarte mult pentru noi. Diferenţa s-a făcut la greşelile personale şi neprovocate. În setul patru, am început să facem cadouri, ei au venit peste noi şi au mers bine până la final”, a precizat, de cealaltă parte, antrenorul Stelei, Bogdan Tănase.

“A fost o atmosferă bună, ştiam acest lucru. Ne-am pregătit astfel încât să câştigăm un punct, ceea ce este mare lucru. Nu suntem mulţumiţi, fiindcă ne doream să câştigăm, dar finalul campionatului este departe. Zalăul este o echipă bună, care luptă la titlu şi mai au puţine lucruri de pus la punct în joc. Spectatorii au fost foarte minunaţi. Şi în urmă cu cinci ani, când am jucat aici, publicul a fost minunat, la fel a fost cu Craiova şi acum împotriva noastră. Doresc Zalăului să joace cât mai bine până în ultimul meci al campionatului”, a afirmat jucătorul Stelei, Nemeth Szabolcs, fost campion al României cu Remat Zalău.

În etapa viitoare, programată miercuri, formaţia zălăuană va evolua pe terenul echipei Tricolorul Ploieşti, echipă situată pe prima poziţie după victoria de la Baia Mare. Zalăul a urcat pe locul doi în urma succesului înregistrat vineri seara.

Volei Municipal Zalău: Matthias Valkiers, Adrian Gontariu, Răzvan Mihalcea, Mikola Rudnytskyi, Leonardo Dal Bosco, Karel Lintz şi Adrian Feher – libero. A mai evoluat: Rareş Bălean. Antrenori: Marian Constantin (principal) şi Bogdan Nicolae (secund)

Steaua Bucureşti: Nemanja Cubrilo, Nicolae Ghionea, Milan Peric, Ivan Kostic, Ciprian Matei, Szabolcs Nemeth şi Karakashev Petar. Antrenori: Bogdan Tănase (principal) şi Răzvan Roşu (secund)

