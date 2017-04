Adrian Gontariu, universal CSVM Zalău: “Cred că merităm să câştigăm campionatul” Marius Morar

Trei etape au mai rămas de disputat până la finalul actualei ediţii din Divizia A1, iar Volei Municipal Zalău ocupă fotoliul de lider, învingând sâmbătă cu scorul de 3 – 1, pe teren propriu, Steaua Bucureşti, după ce oaspeţii au condus cu scorul de 1 – 0 la finalul primului set.

Vicecampioana României are un avans de trei puncte faţă de ocupanta locului secund, Arcada Galaţi şi cinci puncte în faţa campioanei Universitatea Craiova.

Universalul zălăuan, Adrian Gontariu, consideră că Volei Municipal merită să câştige titlul de campioană în acest an, având în vedere evoluţia echipei din prima parte a campionatului, dar mai ales cea din play-off.

“Victoria împotriva Stelei este una de trei puncte şi atât. Nu ne gândim încă la titlul naţional, fiindcă mai avem trei partide foarte importante şi dificile. Trebuie să tratăm cu maximă seriozitate fiecare meci, chiar şi următorul, cel cu CSM Bucureşti. Însă, după evoluţia pe care am avut-o în acest sezon, cred că merităm să câştigăm campionatul”, a declarat Gontariu.

Volei Municipal Zalău va evolua miercuri pe terenul echipei CSM Bucureşti, iar ultimele două etape au fost programate după Sărbătorile de Paşte.

