Adrian Feher, libero CSVM Zalău: “Aveam nevoie de o victorie de trei puncte”

Indiferent de poziţiile ocupate de cele două formaţii în clasament, duelurile dintre Volei Municipal Zalău şi SCM Universitatea Craiova au o miză aparte, având în vedere orgoliile care există de mulţi ani între cele două cluburi. Campioana şi vicecampioana din sezonul trecut s-au întâlnit miercuri seara pentru prima dată în actuala ediţie, în Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici” din Zalău, meciul fiind câştigat cu 3 – 0 de Volei Municipal.

Preluarea a fost “punctul cheie” al echipei zălăuane, iar în atac s-au remarcat secundul Bălean şi universalul Adamajtis. Campioana a condus cu 6 – 3 în debut, dar oaspeţii au câştigat trei puncte consecutiv, restabilind egalitatea. 8 – 6 a arătat tabela la primul time-out tehnic şi 16 – 15 la al doilea. Centrul Craiovei, Răzvan Oltean, a reuşit două blocaje, iar oaspeţii au trecut în avantaj. A venit rândul universalului Pawel Adamajtis să iasă în evidenţă printr-un atac şi un blocaj, iar la 20 – 18 în favoarea Zalăului, antrenorul Dănuţ Pascu a solicitat pentru prima dată întreruperea jocului. Rareş Bălean s-a remarcat în final printr-un serviciu foarte bun, reuşind şi doi aşi, iar Zalăul s-a desprins la 24 – 18. Câştigarea primului set era doar o chestiune de timp, scorul final devenind 25 – 21.

În actul secund, campioana a avut o misiune mult mai simplă. Adamajtis a reuşit doi aşi în debut, iar campioana şi-a creat rapid un avantaj de patru puncte, 5 – 1. Diferenţa a crescut până la final, iar Volei Municipal s-a impus cu 25 – 16 în parţialul secund.

Situaţia din teren a devenit, din nou, echilibrată în setul trei. Oaspeţii au avut avantaj minim la ambele time-out-uri tehnice, iar ultima dată au condus cu 17 – 16. Două blocaje consecutive realizate de centrul Mihalcea au readus Zalăul în avantaj, iar până la final, campioana nu a mai cedat iniţiativa, câştigând cu 25 – 22.

“Per ansamblu, a fost un meci greu. Sunt bucuros că am obţinut o victorie cu 3 – 0, dar mai trebuie să punem la punct anumite relaţii de jos şi pe urmă, sunt convins că evoluţia noastră va fi mult mai bună”, a declarat universalul Pawel Adamajtis.

“Aveam nevoie de o victorie de trei puncte, deoarece, un astfel de succes contează mult în economia clasamentului. Am pierdut un punct pe teren propriu în faţa Dejului şi nu ne mai permitem paşi greşiţi cu astfel de echipe. SCMU Craiova nu mai este o echipă la fel de valoroasă ca în anii trecuţi, va fi o echipă de pluton în acest an. Formaţia din Craiova nu va face multe surprize în acest an şi mă bucur că nu a reuşit să facă o surpriză nici la Zalău”, a precizat şi libero-ul Adrian Feher.

În etapa viitoare, Volei Municipal va evolua pe terenul echipei Arcada Galaţi, partida fiind programată duminică, la ora 18:30.

Volei Municipal Zalău: Dobromir Dimitrov (3), Pawel Adamajtis (18), Vlad Cuciureanu (3), Răzvan Mihalcea (5), Leonardo Dal Bosco (9), Rareş Bălean (13) şi Adrian Feher – libero. Antrenori: Marian Constantin (principal) şi Bogdan Nicolae (secund)

SCMU Craiova: Ionuţ Teleleu (1), Aleksanda Blagojevic (5), Bjorn Hohne (6), Bogdan Ene (3), Răzvan Oltean (9), Radevic Mirko (1) şi Nikola Rosic – libero. Au mai evoluat: Sequiel Valez (5), Jani Sippola (2) şi Blazo Milic (2). Antrenori: Dănuţ Pascu (principal) şi Claudiu Mitru (secund)