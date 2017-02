Adrian Feher, libero CSVM Zalău: “Am avut o evoluţie extrem de modestă în jocul cu Steaua” Marius Morar

Volei Municipal Zalău nu a câştigat niciun set în primele două partide susţinute în acest an în campionatul intern. După 0 – 3 pe terenul campioanei Universitatea Craiova, vicecampioana a cedat marţi seara în minimum de seturi şi pe terenul Stelei. A fost un meci “la indigo”, zălăuanii pierzândtoate cele trei seturi cu scorul de 19 – 25.

“Am avut o evoluţie extrem de modestă. Am făcut multe greşeli la serviciu şi preluare, iar în aceste condiţii a fost foarte greu să pune probleme Stelei, care s-a pregătit foarte bine pentru acest meci. Steaua a servit foarte bine, iar noi nu am avut răspuns la serviciile lor. De aici a pornit totul. Luăm acest meci ca un accident, dar va trebui să ne uităm fiecare în oglindă şi să conştientizăm că trebuie să ne revenim cât mai curând din această pasă proastă prin care trecem. Suntem jucători cu experienţă şi ştim fiecare ce avem de făcut pentru a avea evoluţia pe care o aşteaptă toată lumea”, a afirmat libero-ul Adrian Feher.

” A fost o victorie clară şi fără dubii. Ne-a mers foarte bine jocul la serviciu şi blocajul. Din punctul meu de vedere, aici a fost cheia jocului şi, chiar dacă Zalăul a revenit în anumite momente, au revenit pe micile greşeli ale noastre. Mă aşteptam să fie un meci mult mai disputat, fiindcă întâlneam un adversar foarte bun. Însă, noi am pregătit foarte bine acest meci şi ne-a ieşit. Chiar dacă a pierdut primele două meciuri din acest an, eu spun că Zalăul rămâne cu şanse reale în lupta pentru titlu. Mai sunt multe etape de disputat până la final, fiindcă nu s-a terminat nici măcar returul”, a afirmat, de cealaltă parte, antrenorul Stelei, Bogdan Tănase.

