Adevăratul derby din handbalul feminin românesc se joacă la Zalău

Sala Sporturilor din Zalău va gâzdui duminică, începând cu ora 11:30, partida dintre HC Zalău (ocupanta locului trei) şi HC Dunărea Brăila (ocupanta locului doi). Duelul dintre cele două formaţii este considerat derby-ul Ligii Naţionale, având în vedere că liderul CSM Bucureşti are un buget şi un lot incomparabil cu al celorlalte echipe din campionatul intern.

HC Zalău a pierdut un singur meci în ultimele 12 etape, cedând doar pe terenul campioanei CSM Bucureşti. Echipa antrenată de Gheorghe Tadici se situează pe locul trei după 18 etape, cu 29 de puncte, iar adversara de duminică, Dunărea Brăila, ocupă locul doi, cu 34 de puncte.

Zalăul vine după un punct preţios obţinut pe terenul celor de la CSM Roman, în timp ce Dunărea Brăila vine după o victorie obţinută pe teren propriu în faţa celor de la Danubius Galaţi, 23 – 19.

“Întâlnim o echipă foarte bună, la care evoluează cam cele mai bune jucătoare românce din campionatul intern. O parte dintre ele au venit de la HCM Baia Mare, pe contracte de mii de euro. Este, într-adevăr, un derby, pentru că se întâlneşte locul doi cu locul trei. Brăila are în componenţă aproape jumătate din echipa naţională. Sunt jucătoare cu experienţă foarte mare în Liga Naţională. Echipa din Brăila are, însă, şi puncte slabe, pe care vom încerca să le exploatăm. Va fi un joc de angajament total. Echipa care va rezista mai bine fizic şi psihic va câştiga, iar câştigătorii sper să fim noi. Sper să fie un joc plăcut publicului, la fel ca cel cu Braşovul. Am incredere în puterea de luptă a jucătoarelor”, a declarat Gheorghe Tadici.

Partida dintre HC Zalău şi HC Dunărea Brăila este programată duminică, la ora 11:30, în Sala Sporturilor din Zalău. Meciul va fi oficiat de cuplul de arbitri format din Robert Harabagiu şi Silviu Stănescu, ambii din Moreni, iar observator din partea Federaţiei Române de Handbal a fost delegat clujeanul Cristian Potora.

Preţul unui bilet este de 8 lei, tichetele urmând a fi puse în vânzare sâmbătă, între orele 13 – 15 şi duminică începând cu ora 9. Vor fi vândute doar bilete cu loc.

Programul complet al etapei a XIX-a: Danubius Galaţi – SCM Craiova, CSM Roman – Corona Braşov, Unirea Slobozia – HCM Râmnicu Vâlcea, CSM Bistriţa – Măgura Cisnădie şi HC Zalău – Dunărea Brăila. S-a disputat în devans meciul dintre CSM Bucureşti – “U” Cluj, încheiat cu scorul de 34 – 22.

Clasament:

1. CSM Bucureşti 17 16 0 1 515 – 361 48p

2. HC Dunărea Brăila 15 11 1 3 388 – 367 34p

3. HC Zalău 15 9 2 4 373 – 349 29p

4. SCM Craiova 15 8 2 5 398 – 372 26p

5. HCM Râmnicu Vâlcea 15 8 1 6 370 – 377 25p

6. CSM Roman 15 6 4 5 374 – 354 22p

7. Corona Braşov 15 6 1 8 384 – 404 19p

8. “U” Cluj 16 4 3 9 395 – 403 15p

9. CSM Bistriţa 15 5 0 10 396 – 431 15p

10. Măgura Cisnădie 15 4 2 9 351 – 397 14p

11. Danubius Galaţi 16 4 0 12 323 – 398 11p*

12. CSM Unirea Slobozia 15 2 2 11 364 – 418 8p

* Echipă penalizată pentru folosirea unui jucător în stare de suspendare

