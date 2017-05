Exclusiv: Liga Campionilor revine la Zalău după o pauză de patru ani Marius Morar

Primul club de volei masculin din România care a evoluat în Liga Campionilor, revine în cea mai importantă competiţie intercluburi după o pauză de patru ani

Schimbare radicală la Volei Municipal Zalău, formaţie ce a devenit în acest an campioana României. La câteva zile după ce s-a stabilit în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor ca echipa să se înscrie în Cupa Challenge, conducerea clubului, finanţatorii şi acţionarii au găsit surse financiare ca Volei Municipal să poată evolua în Liga Campionilor.

“În urma discuţiei pe care am purtat-o cu principalul finanţator şi cu acţionarii, am decis să înscriem echipa în Liga Campionilor. Costurile vor fi mult mai mari decât în Cupa Challenge, dar am găsit şi alţi sponsori care ne vor ajuta în acest proiect. Cred că iubitorii voleiului din judeţ merită să vadă, după o pauză de patru ani, meciuri de Liga Campionilor. Ne-am fi dorit de la început să participăm în această competiţie europeană, dar, în sport, totul depinde de partea financiară. În Liga Campionilor evoluează cele mai bune echipe de volei din Europa, însă, sperăm să ne ridicăm la nivelul adversarilor”, ne-a declarat preşedintele Vasile Coţa.

Volei Municipal Zalău a avut dreptul de a participa în Liga Campionilor şi în sezonul trecut, chiar dacă a terminat pe poziţia secundă campionatul, dar, din motive financiare, clubul a fost înscris în Cupa Challenge.

Pentru clubul zălăuan va fi al patrulea sezon în cea mai importantă competiţie intercluburi, celelalte trei participări în Liga Campionilor fiind în perioada 2011 – 2013, când clubul purta denumirea de Remat Zalău. De altfel, cu excepţia sezonului 2014 – 2015, echipa zălăuană a fost “abonată” în cupele europene.

Chiar dacă a devenit în acest an campioana României, Volei Municipal nu va evolua direct în grupele Ligii Campionilor, fiind nevoită să treacă de un tur preliminar pentru a ajunge, cu adevărat, la “masa bogaţilor”.

Consiliul Local a aprobat deja un buget de 350.000 de lei pentru participarea echipei în cupele europene.

Comentarii

comments