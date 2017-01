Colţul jucătorului de volei. Astăzi, zălăuanul Paul Şomoi Marius Morar

După cum v-am anunţat şi în ediţiile anterioare, vă prezentăm la acest început de an, în detaliu, fiecare jucător al echipei Volei Municipal Zalău, vicecampioana ultimelor trei ediţii şi câştigătoarea Cupei României în ultimele două sezoane. După prima parte a campionatului, formaţia zălăuană se situează pe locul doi, la egalitate de puncte cu liderul Steaua Bucureşti, iar în Cupa României a ajuns în faza semifinalelor, unde se va duela cu Ştiinţa Explorări Baia Mare.

Astăzi îl vom prezenta pe tănărul Paul Şomoi, jucător cu dublă legitimare la CSS Zalău – Volei Municipal.

“Mă bucur foarte mult că am fost promovat în echipa de seniori a Zalăului. Mai am foarte mult de muncit pentru a ajunge la un nivel ridicat, dar consider că sunt pe un drum bun. Suntem un grup unit, avem un antrenor cu experienţă, dar şi un public frumos, care ne susţine la toate meciurile. Lupta la titlul este una dintre cele mai disputate din ultimii ani, dar, sunt covnins că dacă nu vor exista probleme de sănătate, vom obţine rezultatele dorite”, a precizat jucătorul.

Paul Şomoi evoluează pe postul de trăgător secund, dar la antrenamentele din acest an, chiar şi în “jocul şcoală” cu Universitatea Cluj, a fost utilizat şi pe postul de centru. Voleiul l-a început în 2010, la Clubul Sportiv Şcolar Zalău, fiind antrenat de Dan Onuţe şi Dorian Faur.

