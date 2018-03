Zalăul de “poveste”: zăpadă în martie, dar nici urmă de deszăpezire

Precipitațiile căzute în ultimele zile în județ, ca de altfel în toată țara, ne-au prins din nou pe nepregătite. Deși iarna ar fi trebuit să fie deja o amintire, iată că nu scăpăm nici la mijlocul lunii martie de zăpadă și nici de… lipsa de implicare a celor care trebuie să-și facă treaba și să acționeze atunci când este nevoie, încă de la primele ore, pentru degajarea străzilor și a spațiilor pietonale. În Zalău, nici urmă de angajat de la “Citadin” ori de utilaj, marți, după ninsoarea din cursul nopții. La primele ore ale dimineții se circula cu destulă dificultate, zăpada amestecată cu gheață și noroi dând bătăi de cap atât șoferilor cât și pietonilor. Trotuarele necurățate, rigolele pline de noroi și zăpadă și peste toate acestea, șantierele deschise în centrul orașului care înrăutățesc situația mai ales pe spațiile circulate de pietoni.

În mod normal, având în vedere avertizările meteo repetate și explicite din ultimele zile, echipele de muncitori ar fi trebuit să fie prezente pe traseu încă de la primele ore ale dimineții. La fel și cei care efectuează munca în folosul comunității, în cazul cărora s-au făcut tabele și planuri de acțiune, cu subiect și predicat, în nenumărate ședințe.

Toate acestea se dovedesc însă a fi zadarnice și cu efect zero, în condițiile în care, iată, într-o astfel de situație lucrurile stau așa cum orice zălăuan poate observa cu ușurință. Faptul că în lunile de iarnă zăpada ne-a ocolit a demobilizat, parcă, toate forțele, iar acum, când cu adevărat este nevoie de acțiune și mai ales de promptitudine, nu avem parte de ele și lăsăm natura să rezolve lucruri pentru care avem alocate fonduri, am suplimentat numărul de angajați, am mărit salariile și am dat asigurări că indiferent când va veni, iarna nu ne va face probleme. Singurele activități de deszăpezire efectuate în centru, se desfășurau pe acoperișul Clădirii Albastre, de pe strada Unirii. În rest, liniște și pace.

