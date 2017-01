Zalăul ar putea avea sinagogă în 2018 Magazin Salajean

Alexandru Moldovan

Aurel Vainer, președintele Federației Comunităților Evreiești din România, a cerut luni, 30 ianuarie, la Zalău, sprijin pentru a ridica în acest oraș o sinagogă în care să se poată ruga membrii comunității locale evreiești.

Prezent la o conferință internațională pe tema Holocaustului, Aurel Vainer a dezvăluit faptul că împreună cu președintele Comunității Evreiești din Zalău, Dan Has, dar și cu ajutorul comunității locale, își dorește ca din 2018 Zalăul să aibă din nou o sinagogă.

“Vreau să vă spun că nu există comunitate evreiască unde în lume să nu aibă un lăcaș sfânt, un loc unde să se întâlnească pentru a se închina lui Dumnezeu, Dumnezeul nostru, al tuturor, atotputernic. Domnul Has și cu noi, cei de la Federația Comunităților Evreiești din România, avem ambiția ca în anul 2018, anul în care se vor sărbători 100 de ani de la nașterea României Mari, să reapară pe harta Zalăului o sinagogă. Fac un apel la dumneavoastră, evrei și ne-evrei, să ne înscriem în realizarea acestui proiect. Este păcat ca în această urbe frumoasă să nu existe o sinagogă. Au fost trei, dar procesul de “modernizare”, însoțit de multă distrugere, a eliminat cele trei sinagogi și acum vrem să reînviem nu numai comunitatea, care a renăscut, să reînviem o sinagogă”, a declarat sursa citată.

Dan Has, președintele Comunității Evreiești din Zalău, a arătat că un teren pentru construcția unei sinagogi a fost identificat în apropierea cimitirului evreiesc din oraș. În prezent, o sinagogă mai există în județul Sălaj numai la Șimleu Silvaniei.

Luni a avut loc la Zalău conferință internațională pe tema Holocaustului — “Evreii din Sălaj și antisemitismul din perioada interbelică”, evenimentul fiind organizat de Federația Comunităților Evreiești din România — Cultul Mozaic, Comunitatea Evreilor Zalău — Sălaj, Primăria Zalău și Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj.

La conferință au fost prezenți Tamar Samash, ambasadorul statului Israel în România, Mile Lajos, consulul general al Ungariei în România și Aurel Vainer, președintele Federației Comunităților Evreiești din România, alături de autorități locale și membri ai comunităților evreiești din Sălaj și din țară.

